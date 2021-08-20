Galatasaray’dan Arda Turan açıklaması
Galatasaray, Randers maçında sakatlanan Arda Turan’ın sol ayak bileğinde kısmi hasar, kemik ödemi ve kanama tespit edildiği açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Danimarka ligi takımlarından Randers ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da Arda Turan’ın sakatlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Maçın 61. dakikasında oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın son dakikasında ayak bileğinden sakatlanmıştı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
UEFA Avrupa Ligi’nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan’ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Galatasaray'ın paylaşımı:
Medical Park Sağlık Raporu: Arda Turan— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 20, 2021
Detaylar için ?? https://t.co/a3fBeQERF7 pic.twitter.com/9A9xtRRqAC
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