Galatasaray’dan Arda Turan açıklaması

20 Ağustos 2021 Cuma, 16:23

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Danimarka ligi takımlarından Randers ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da Arda Turan’ın sakatlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Maçın 61. dakikasında oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın son dakikasında ayak bileğinden sakatlanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

UEFA Avrupa Ligi’nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan’ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Galatasaray'ın paylaşımı: