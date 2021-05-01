Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan, "Hatayspor" açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor maçının kazanılması halinde şampiyonluk yolunun açılacağını söyledi.
Beşiktaş'ta gözler bugünkü Hatay maçında.
Nevzat Demir tesilerinde maç saatini bekleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolvcularına Hatayspor maçının kazanılması halinde şampiyonluk yolunun açılacağını söyledi.
Yalçın, "Bu kadar eksiğe rağmen üst üste iki maçı çok iyi oynayarak kazandık. Hatay maçında da eksiklerimiz var. Hatayspor maçını kazanmamız durumunda yarışın en önemli kısmı geride kalacak" uyarısında bulundu.
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