Sergen Yalçın'dan hodri meydan: Bizim kimseden korkumuz yok"

29 Nisan 2021 Perşembe, 00:41

Maçın değerlendirmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor ve Ömer Erdoğan hakkında çok sert açıklamalar yapan Yalçın, Sürekli algı. Şunu soruyorum rakiplerin maçı yok mu? Aslında çok farklı şeyler var konuşmak istediğim ama konuşamıyorum. Şu 4 hafta bitsin ondan sonra herkes hakkında konuşacağım. Maç bitiyor Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da... Göreceğiz cumartesi ne olacağını." diye konuştu.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Çok zor bir müsabaka. Rizespor Bülent hoca geldikten sonra ciddi çıkış yapan bir takım. Yetenekli oyuncuları var. Sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum.

Rize deplasmanına geliyorsun, kolay değil. Zaten sürekli bizim kaybetmemizi bekliyorlar. Sürekli algı. Şunu soruyorum rakiplerin maçı yok mu? Aslında çok farklı şeyler var konuşmak istediğim ama konuşamıyorum. Şu 4 hafta bitsin ondan sonra herkes hakkında konuşacağım.

Oyuncularım aslan gibi çıkıp mücadele ediyor. Rakiplerle bizim işimiz yok. Biz kazandıktan sonra bizim rakiplerle işimiz yok. Eksiğiz. Kenardan sokacak adamımız yok içeriye. Kaç maçtır 5 oyuncu değiştirme şansını bile kullanmıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu sene aldığımız oyuncuların katkısını çok gördük.

"GÖRECEĞİZ CUMARTESİ NE OLACAĞINI"

Hatayspor'u aradık. Dedik ki 'Maçı bir gün ileri alalım'. Yeterli dinlenme süremiz yok. Bir gün sonra oynayalım. Demek ki insan sağlığından yalandan bahsediyoruz. Ne olacak Hatay maçı bir gün sonraya alınsa. Hatayspor'un ne derdi var ligle ya da küme düşme durumu mu var! Biz federasyona da teşekkür ediyoruz. Nasıl bir program yapıyorsunuz. 3 gün sonraya maç yazmışlar. Biz bunu anlayamıyoruz. Biz kime karşı mücadele veriyoruz onu bile çözemedik.

Maç bitiyor Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da... Göreceğiz cumartesi ne olacağını. Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını. Biz kimle mücadele ediyoruz. Bizim kimseden korkumuz yok. Sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz"