Beşiktaş'ta ücretlerini alamayan işçiler vinci işgal etti

02 Mart 2021 Salı, 12:47

Aralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev-Yapı-İş) üyelerinin de bulunduğu 7 işçi, ücretlerini alamamaları gerekçesiyle kule vincine çıkarak, işgal etti.

DİSK/Dev Yapı-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Ücret haktır, gasp edilemez! İstanbul Etiler'de yapılan Murat Beyaz İlkokulu inşaatında Zara Yapı bünyesinde çalışan inşaat işçileri aylardır ücretlerinin eksik yatırıldığını, tüm görüşmelere rağmen durumun düzeltilmediğini belirtip kule vincine çıkarak eylem gerçekleştiriyor" denildi.



