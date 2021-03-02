Beşiktaş'ta ücretlerini alamayan işçiler vinci işgal etti
Beşiktaş Etiler’de bulunan Murat Beyaz İlkokulu’nda devam eden inşaatta çalışan işçiler, dört aydır ücretlerinin eksik yatırılması üzerine eylem başlattı. Ücretlerini alamayan işçiler, firmaya ait vinci işgal etti.
Aralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev-Yapı-İş) üyelerinin de bulunduğu 7 işçi, ücretlerini alamamaları gerekçesiyle kule vincine çıkarak, işgal etti.
DİSK/Dev Yapı-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Ücret haktır, gasp edilemez! İstanbul Etiler'de yapılan Murat Beyaz İlkokulu inşaatında Zara Yapı bünyesinde çalışan inşaat işçileri aylardır ücretlerinin eksik yatırıldığını, tüm görüşmelere rağmen durumun düzeltilmediğini belirtip kule vincine çıkarak eylem gerçekleştiriyor" denildi.
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