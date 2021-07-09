Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

09 Temmuz 2021 Cuma, 21:38

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sabah salonda denge ve kondisyon çalışan siyah-beyazlıların akşam basına kapalı antrenmanı, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Ardından gruplar halinde top kontrolü, kondisyon çalışmaları ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

