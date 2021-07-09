Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla devam etti. Sabah salonda denge ve kondisyon çalışan siyah-beyazlıların akşam basına kapalı antrenmanı, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Ardından gruplar halinde top kontrolü, kondisyon çalışmaları ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ile sona erdi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Video Haberler
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Dev bankadan açıklama
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- Son halini paylaştı, yorum yağdı