Candaş Tolga Işık’tan Diego Costa ve Rachid Ghezzal iddiası

09 Temmuz 2021 Cuma, 18:43

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Candaş Tolga Işık, siyah-beyazlı takımın gündemindeki Diego Costa ve Rachid Ghezzal ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Işık, iki yıldızın Beşiktaş'a transfer olabileceğini ima etti.

COSTA'DA BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Atletico Madrid ile sözleşmesini geçtiğimiz sezonun devre arasında fesheden Diego Costa, serbest oyuncu konumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’la hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Rachid Ghezzal’ın ise Premier Lig takımlarından Leicester City ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Cezayirli oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 maçta sahaya çıkarken 8 gol ve 18 asistlik katkı sağlamıştı.

Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı: