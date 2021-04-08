Beşiktaş'tan Ahmet Çakar açıklaması!

08 Nisan 2021 Perşembe, 17:14

Beşiktaş, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Ahmet Çakar'ın dünkü karşılaşmaya ilişkin yorumlarına karşılık verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Faal hakemlik dönemindeki tercihleri taraftarlarımızca bestelere konu olmuş, hakemliği bıraktıktan sonra da birçok skandal ile gündeme gelmiş olan Ahmet Çakar isimli şahıs, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabı ile köşe yazısında, takımımızın haklı ve tertemiz galibiyetine çirkin imalarla gölge düşürmeye çalışmıştır.

Meslek ahlakını yok sayarcasına yapılmış bu açıklamaların “reyting” uğruna yapıldığını düşünmek istiyoruz.

İlgili şahıs hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."