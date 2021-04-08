Beşiktaş'tan Ahmet Çakar açıklaması!
Beşiktaş, Ahmet Çakar'ın Süper Lig 33. haftada oynanan Alanyaspor maçına ilişkin yaptığı yorumlara, "Reyting uğruna yapıldığını düşünmekteyiz." yanıtını verdi.
Beşiktaş, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Ahmet Çakar'ın dünkü karşılaşmaya ilişkin yorumlarına karşılık verdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Faal hakemlik dönemindeki tercihleri taraftarlarımızca bestelere konu olmuş, hakemliği bıraktıktan sonra da birçok skandal ile gündeme gelmiş olan Ahmet Çakar isimli şahıs, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabı ile köşe yazısında, takımımızın haklı ve tertemiz galibiyetine çirkin imalarla gölge düşürmeye çalışmıştır.
Meslek ahlakını yok sayarcasına yapılmış bu açıklamaların “reyting” uğruna yapıldığını düşünmek istiyoruz.
İlgili şahıs hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."
Kulübümüzden Açıklamahttps://t.co/XTyJNiXAuQ— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 8, 2021
Video Haberler
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
- Tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı
- Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- CHP’de bir şeyler oluyor
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Hiçbiri yaşamıyor olurdu
- 'Ailem varlık içinde yokluk yaşattı'
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Tekel bayilerine tehdit ve tacizler sıklaşıyor