Beşiktaş’tan Başakşehir'de galibiyet pozu
Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanan Beşiktaş, soyunma odasında galibiyeti doyasıya kutladı.
Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanan Beşiktaş, soyunma odasında galibiyeti doyasıya kutladı.
Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir’i deplasmanda Larin, Welinton ve Josef de Souza’nın golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş puanını 63’e yükseltirken, Galatasaray ve Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkını da 5’e çıkardı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada büyük sevinç yaşayan ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bulunduğu locaya giderek 3 puanı hocalarına armağan eden futbolcuların coşkusu soyunma odasında da sürdü. 3 puanını sevincini doyasıya kutlayan Beşiktaşlı futbolcular, galibiyet pozu vermeyi de unutmadı.
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