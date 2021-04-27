Beşiktaş'tan Cyle Larin ve Atiba Hutchinson kararı
Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Atiba Hutchinson'dan iyi haber geldi. İki futbolcu da yarın 20:30'da oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alacak.
Beşiktaş'ta 36. haftada golsüz berabere kalınan Sivasspor maçının son dakikalarında sakatlanan Cyle Larin ve arka adalesindeki ağrı hisseden Atiba Hutchinson, yarın 20:30'da deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi.
Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Hutchinson, Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş maçında yer alamamıştı. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon 32 maçta dört gol attı. Sezonun formda ismi Larin ise bu sezon 33 maçta 15 gol kaydetti.
İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden açıklanan kamp kadrosu:
Çaykur Rizespor maçı kamp kadromuz.#RİZvBJK | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/zMYLIncFmj— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 27, 2021
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