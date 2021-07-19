Beşiktaş'tan Galatasaray'a jet yanıt geliyor!
Beşiktaşlı bazı yöneticilerin, Galatasaray Başkanı Elmas'a kızdığı ve ''Galatasaray bizi suçlayamaz, karşılık verelim'' diyerek Başkan Çebi'ye baskı yaptığı öğrenildi.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki transfer gerginliğine Beşiktaş da katıldı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın isim vermeden Gedson Fernandes için Benfica'ya 7.5 milyon Avro teklif verdiği iddia edilen Beşiktaş'ı eleştirmesine Siyah-Beyazlı camia karşılık vermeye hazırlanıyor. Bazı yöneticilerin, ''Galatasaray bizi suçlayamaz, karşılık verelim'' demesine Başkan Ahmet Nur Çebi şimdilik engel oldu. Beşiktaş, konu ile ilgili kurumsal açıklama yapacak.
ELMAS NE DEMİŞTİ?
Burak Elmas şöyle konuşmuştu: "Bir büyük kulübümüz Gedson için ödeyemeyeceği bir teklif verdi. O teklife de ulaştık. Elimizde belge var. Centilmenlik çift taraflı olur."
Video Haberler
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı
- Trafikte kaçan boğayı kurtarma operasyonu
- Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri
- Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi
- Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi
- Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Ünlü tatil beldesinde skandal görüntüler!
- Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki...
- Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı
En Çok Okunan Haberler
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- ‘Artık susmak yok’ diyen hâkim
- Afganistan ve Taliban anlaştı
- Melih Bulu ile ilgili çarpıcı iddia!
- Erken seçim için dikkat çeken iddia: Galiba az kaldı
- Müjde belli oldu; oraya da 'külliye'
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Japonya ile G. Kore arasında 'mastürbasyon' krizi
- Mackinac Köprüsü'ne bomba koyulduğu iddia edildi
- KKTC uçağında Saadet sürprizi!