Beşiktaş'tan Galatasaray'a jet yanıt geliyor!

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 19:32

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki transfer gerginliğine Beşiktaş da katıldı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın isim vermeden Gedson Fernandes için Benfica'ya 7.5 milyon Avro teklif verdiği iddia edilen Beşiktaş'ı eleştirmesine Siyah-Beyazlı camia karşılık vermeye hazırlanıyor. Bazı yöneticilerin, ''Galatasaray bizi suçlayamaz, karşılık verelim'' demesine Başkan Ahmet Nur Çebi şimdilik engel oldu. Beşiktaş, konu ile ilgili kurumsal açıklama yapacak.

ELMAS NE DEMİŞTİ?

Burak Elmas şöyle konuşmuştu: "Bir büyük kulübümüz Gedson için ödeyemeyeceği bir teklif verdi. O teklife de ulaştık. Elimizde belge var. Centilmenlik çift taraflı olur."