Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın toplantısı düzenledi

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:05

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görevdeki ilk ayını değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray Televizyonu'ndan canlı yayınlanan toplantıya Elmas, şu ifadelerle başladı:

"Toplantıyı yapmayı ben arzu ettim. Toplam 19 iş günü geçti. Kısa bir zaman olabilir ama bizden beklentilerin ne olduğunun farkındayız. Göreve geldikten sonra 100 gün hedefimiz doğrultusunda ekip arkadaşlarımızla ciddi şekilde çalışıyoruz."

"ELEŞTİRİLERİ HAKLI BULUYORUM"

Elmas, transferlerin görevin ilk 10 gününde sonuçlandırılmamış olması vaadi ile ilgili şunları söyledi:

"10 gün içerisinde hocamızın istediği transferleri bitirebileceğimize dair vermiş olduğum demeç var. Eleştirileri haklı ve yerinde buluyorum. Bu süreçte gerçekleşen, gelişen ve yapmak zorunda olduklarımızı da anlatmak istiyorum.

Transfer için borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Yaklaşık 75 milyon TL'lik ödeme yapıp 80 milyon TL'lik kısmını da yapılandırarak borçsuzluk kağıdını aldık. Transferi bir an önce bitireceğimizi söylemiştik, bu konuyla alakalı eleştirileri haklı buluyorum."

"ÇOK YÜKSEK MİKTARLAR İSTENDİ"

Elmas, sözlerine şöyle devam etti:

"Federasyonun tanıdığı limit, bizim bankalara taahhüt ettiğimiz futbol ailesinin bütçelerinin üzerinde. Futbol ailesinin mevcut değeri 590 milyon TL. Daha önceden anlaştığımız futbolcuların sözleşmelerini finalize etmek için hamlelerimizi yaptık. Bizim 15 Haziran'a kadar futbolcuları yetiştirmek zorunda olduğumuzu bilen kulüpler, futbolcular ile anlaşmamıza rağmen çok yüksek miktarlar istedi."

"ÜZÜNTÜ YARATTIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

Elmas, günü kurtarmanın peşinde koşmadıklarını belirtti:

"Hocamızla ilk gün yaptığımız görüşmede şöyle bir mutabakat yaptık. Bugünü kurtarmak değil, 96-2000 sürecinde olduğu gibi sürdürülebilir başarılar için bir takım kurmak hedefindeyiz. Kısa dönem mutluluk peşinde koşmayacağız. Hocamızla birlikte hareket ediyoruz. Amacımız, Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak.

Hocamız, PSV maçına haklı olarak çok iyi oyuncularla çıkmak istiyor. Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak transferler için 10 gün söyleminden dolayı üzüntü yarattıysam, şahsım adına huzurunuzda tüm Galatasaraylılardan özür diliyorum."

"30 MİLYON TL BLOKE VAZİYETTE"

Burak Elmas, kulüp tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birisini imzalayacaklarını kaydetti:

"Bugün yaklaşık 30 milyon TL nakdimiz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde bloke vaziyette. Sayın bakan ile görüşüp çözmek için uğraşlarımızı sürdürüyoruz.

Bir diğer eleştiri de, hazır olduğunu söylediğim stat isim hakkı ve forma sponsorluğu. Mevcut sponsorlarımızla anlaşmalarımız gereği, bu süreci hukuki prosedürlerle tamamlamamız gerektiğini öğrendik. Yakında Galatasaray'ın tarihindeki en büyük sponsorluk anlaşmalarından birini imzalayacağız."

"G. SARAY'IN KONULARI DIŞARIDA TARTIŞILMAMALI"

Elmas, üyelerden camia içerisindeki konuları sosyal medyada tartışmalarını rica etti:

"Biz bu dönem 'Birlikte çok şey başaracağız' dedik, bize ulaşma kabiliyeti olan tüm üyelerimizin eleştirilerine, önerilerine açığız ama bize sosyal medya aracılığıyla mesaj iletilmemesi rica ediyoruz. Galatasaray'ın konularının dışarıda çok fazla tartışılmaması gerekiyor. Eleştirilere karşılık önerilerini de bizlere sunmalarını bekliyoruz.

Ben mazbatamı alır almaz, tüm diğer başkan adaylarına birer teşekkür mektubu yazdım. Bayramdan sonra da onları davet edip projelerinden faydalanmak istiyoruz."

"MENAJER OYUNLARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Burak Elmas, kulüpten dışarıya olan bilgi akışını sonlandıracaklarını kaydetti:

"Galatasaray içerisinde sosyal medyaya ciddi bilgi akışı var. Bu bilgi akışını sona erdireceğiz. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada isimsiz hesaplar tarafından konuşulmayacak. Transfer döneminde bazı menajer oyunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Galatasaray'ı, sosyal medyada yaratılan veya yaratılmaya çalışılan algılarla yönetmeyeceğiz."

Tüm Galatasaraylılar, ciddi bir değişim başladığını fark etmişlerdir. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız daha çok geri planda kalmayı, markanın, oyuncuların ve teknik ekibin ön planda olmasını istiyoruz."

"MÜCADELEMİZ KİŞİLERLE DEĞİL, SİSTEMLE"

Elmas, Oğulcan Çağlayan'ın lisansının çıkarılmamasını şöyle değerlendirdi:

"Oğulcan'ın olayı kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır, sonunda lisansı alacağımızı biliyorum. Oğulcan için üzülüyorum. Formda olduğu bir dönem. TFF'de kişilerin çıkarları, Türk futbolunun bekasının önüne geçti. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz kişilerle değil, sistemle."

"TERİM İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME YAPTIK"

Galatasaray Başkanı, sözleşmesi yenilenen teknik direktör Fatih Terim'in kontratı ile ilgili bilgi verdi:

"Galatasaray'ın kaybedecek bir günü bile yok... Hocamız ile bizim kendi dönemimiz boyunca sürecek 3 yıllık bir sözleşme yaptık. Resmi açıklamayı transfer döneminin sonunda yapacağız."

"GHEZZAL İLE GÖRÜŞTÜK"

Elmas, son günlerde transfer gündeminin en önemli isimlerinden birisi olan Rachid Ghezzal ile görüştüklerini belirtti:

"Evet, Ghezzal ile görüştük. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz. Hocamızın arzu etmesi, oyuncunun maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'da oynamaya uygun olması kriterlerini ele alarak oyuncularla görüşeceğiz."

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Burak Elmas, PSV Eindhoven ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu maçı öncesinde sürpriz transfer yapmayacaklarını ifade etti:

"Şu aşamada PSV maçına sürpriz oyuncu eklenmeyecek. Dediğim gibi bu şartlarda istediğimiz Galatasaray'ın geleceğine hizmet edecek maliyetlerde oyuncuyla henüz anlaşamadık. En iyi mücadeleyi vereceğiz. Uzun vadeli bakıyoruz.

Kendi içimizde de lisans sorunları için bazı dengeleri çözmemiz gerekiyor. Dengeleri koruyarak kararlar alıyoruz. Hocamızla da görüşüyoruz. Şu bilinsin ki, Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak adına dikkatli bir şekilde uzun vadeli plan yapıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor, oyuncularla anlaşsak bile PSV maçına süre yetişmemiş olacak ama en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız. Dediğim gibi, amacımız geleceği kurtarmak."

"KOMBİNELER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇIKACAK"

Elmas, kombine kartların önümüzdeki hafta satışa çıkacağını belirtti:

"Localarımızı ayırtan taraftarlarımız vardı, ilk görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki hafta sanıyorum kombineler satışa çıkacak. Muhakkak bize katkısı olacaktır. Koltuk, loca ve formalara ciddi bir ilgi var. Mağazacılık anlamında ciddi değişimler yapıyoruz. İlk defa bir formamız 83 noktada satışa hazır haldeyken tanıtım gerçekleştirildi."

"MENAJERLER FİYAT YÜKSELTİYOR"

Burak Elmas, Valentin Rosier ile ilgili sorulan soruyu şöyle cevapladı:

"Her takım, arzu ettiği oyuncuyla görüşebilir, bu rekabetin gereğidir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz senelerde bize de oldu. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, menajerlerin takımları birbirine vurdurup fiyat yükseltmesi. O konuda dikkatli davranma isteği var, biz de buna katılıyoruz. Tüm başkanlarla çok şeffaf bir iletişimimiz var. Orada dikkatli davranırız.

Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesi, karakterinin buraya uygun olması gibi faktörler var. Galatasaray, başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmez."

"CENTİLMENLİK İKİ TARAFLI OLUR"

Elmas, Gedson Fernandes transferi konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti:

"Gedson'un kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Hocamızın da yeni başkan Rui Costa ile iyi ilişkileri var. Türkiye'den bir büyük kulübümüzün ödeyemeyeceğini düşündüğümüz yüksek bir teklifi oldu. Elimizde belgesi var. Centilmenlik iki taraflı olur, arzu edenler davranışıyla bunu göstermeli."

"STANCIU İÇİN GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

Burak Elmas, Slavia Prag başkanının Nicolae Stanciu konusundaki açıklamasına dair soruyu şöyle cevapladı:

"Nicolae Stanciu için bir görüşmemiz oldu, kulüp başkanıyla direkt ben görüştüm. Nicolae Stanciu için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Gayet güzel konuştuk ama ilerleyen günler ne getirir bilemiyorum.

Ben genelde transfer için kulüp başkanlarını direkt aramayı uygun görüyorum. Menajer savaşlarını engellemek için bunu yapıyoruz. Galatasaray'ın bir transfer için aracıya ihtiyacı yok."

"ALIOSKI, VAN AANHOLT VE KURZAWA İLE GÖRÜŞTÜK"

Elmas; Ezgjan Alioski, Patrick van Aanholt ve Laywin Kurzawa ile görüştüklerini ifade etti:

"Alioski, van Aanholt ve Kurzawa ile transfer için görüştük. Birisi için 'Bu daha yakın' diyemem. İhtiyacımız olan her mevki için en az 2-3 oyuncuyla görüşmeye devam ediyoruz. Lige kadar transferler yetişir."

"AYRILMASI MECBUR OLAN İSİMLER VAR"

Burak Elmas, basın toplantısını şu sözlerle noktaladı:

"Söz verdik diye çok büyük maliyetli oyuncularla imza atmıyoruz. Galatasaray'ın önündeki 4 senesini düşünüyoruz. Barış Alper Yılmaz transferi bizim yapmak istediğimiz tarzda bir transfer. Takımdan ayrılmasına mecbur olduğumuz isimler var. Bu oyuncularla ben bire bir görüştüm, teklif bekliyoruz."