Beşiktaş'tan kale için Tomas Vaclik hamlesi
İspanya basını Sevilla'nın Çek kalecisi Tomas Vaclik'in, sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın hedefinde olduğunu yazdı.
Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş bu sezon kalesini Ersin ve Utku'ya emanet etmişti.
Ersin'e gelen teklfileri değerlendiren Çebi yönetimi bir yandan kaleci arayışlarını sürdürüyor. İspanya basınından ABC Gazetesi'nin iddiasına göre Beşiktaş, Sevilla'nın 32 yaşındaki tecrübeli kalecisini kadrosuna katabilir.
2018'de İsviçre'nin Basel takımından 6 milyon Avro bonservis bedeli ile Sevilla'ya transfer olan Vaclik, bu sezon Bono'nun arkasında kaldı. Sadece 7 maça çıkan Vaclik'in kontratı 30 Haziran'da sona eriyor ve takımdan kesin olarak ayrılacağı yazılıyor.
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