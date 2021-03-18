Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a zam

18 Mart 2021 Perşembe, 10:43

Beşiktaş bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde kupada finale uzandı ayrıca Kartal, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yakaladığı performansla şampiyonluğa oynuyor.

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında yaşanan başarılı teknik adamın sözleşmesinin uzatılması konusu bir süredir gündemdeydi.

Türkiye Gazetesinin haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim Fenerbahçe derbisinin ardından Sergen Yalçın ile masaya oturacak. Milli aranın ardından Beşiktaş, Yalçın ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SERGEN YALÇIN'A TEKLİFİ NE?

Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a ile 2+1 yıllık sözleşme teklif edecek.

Tecrübeli teknik adamın yıllık 6 milyon liralık maaşı ise 10 milyon liraya çıkarılacak.

SERGEN YALÇIN NE DEDİ?

Başarılı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yönetime taş atmıştı.

"Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa devam ederiz. Başkan'ın her röportajda ‘Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor"

BEŞİKTAŞ'I NE BEKLİYOR?

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 31. haftasında Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş kupa finalini ise Alanyaspor'u eleyen Antalyaspor ile oynayacak.