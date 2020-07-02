Beşiktaş'tan Süper Lig'in genç yıldızı için ilk teklif

02 Temmuz 2020 Perşembe, 11:02

Beşiktaş, Kayserispor’da forma giyen 16 yaşındaki Emre Demir için resmi teklifini yaptı. Taraflar, bu hafta oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçında ikinci kez masaya oturmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon için kadro çalışmalarının startını veren Beşiktaş, Kayserispor'da forma giyen Emre Demir için resmi teklifte bulundu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın transfer raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştü.

Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenilirdi.