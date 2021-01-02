Beşiktaş'tan transfer yalanlaması: Görüşmedik!
Beşiktaş Kulübünden açıklama: "Basketbolcularımız için hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır"
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının kadrosunda bulunan oyuncular için hiçbir kulüple transfer görüşmesinin yapılmadığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gençleştirme ve öze dönüş vizyonu doğrultusunda sezon başında erkek basketbol takımımızın kadrosuna dahil edilen bazı basketbolcularımızın, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan güzide bir rakibimize transferleri hususunda anlaşmaya varıldığı iddiasıyla bazı internet sitelerinde yer alan haberler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar tamamen asılsızdır." denildi.
"Kadromuzda bulunan basketbolcularımız için güzide rakibimiz de dahil hiçbir kulüp ile transfer görüşmesi yapılmamıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Erkek basketbol takımımız, yarın oynayacağı çok önemli müsabakaya odaklanmış durumdayken, her geçen gün yükselen performanslarıyla lige damga vurmayı başarmış sporcularımızla ilgili yayınlanan masa başında kurgulanmış haberleri kötü niyetli bulduğumuzu belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz asılsız haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- “Erdoğan’a yönelik baskıyı artırın”
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- Aşı tedarikinde boşluk oluştu
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- İkramiyenin büyüğü Varlık Fonu'na vurdu
- Doktor Hakan Akelma yoğun bakımda
- 'Bilgisayarınızdan bizi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz'
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte şarkı söyledi
- Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı
- Mecidiyeköy’de ‘sahte turist rehberine’ ceza
- Prof. Dr. Özlü pandemiyi durduracak 'silah'ı açıkladı
- Köpeğin yardımına köpek koştu! Havuzdan böyle çıkardı
- Koronavirüsün heykelini yaptı
- İstanbul'da yarım milyonluk gaspa vatandaş engeli
- Asker oğlunu karşısında gören annenin büyük sevinci
- Antalya’da iguana seferberliği
- 3 çocuklu kadını, babası boğazından bıçakladı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- “Erdoğan’a yönelik baskıyı artırın”
- AKP'li Dağ ankete inanmadı, Özel ayrıntılarıyla paylaştı
- Aşı tedarikinde boşluk oluştu
- 'Sözcü' okumuyorum diyen Erdoğan'a Özdil'den yanıt
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- İkramiyenin büyüğü Varlık Fonu'na vurdu
- Doktor Hakan Akelma yoğun bakımda
- 'Bilgisayarınızdan bizi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz'