Beslenme dünyası yanlış bilgilerle dolu

19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:59

Beslenme dünyası yanlış bilgilerle doludur, bu da kafa karışıklığına, sağlık uzmanlarına güvensizliğe ve kötü beslenme tercihlerine yol açar. Bu, beslenme biliminin sürekli değişmesi gerçeğiyle birleştiğinde, çoğu insanın sağlıklı beslenmeyi neyin oluşturduğu konusunda çarpık bir görüşe sahip olması şaşırtıcı değildir. Bu beslenme mitleri muhtemelen burada kalacak olsa da, beslenme söz konusu olduğunda gerçeği kurgudan ayırarak kendinizi eğitmek, bireysel ihtiyaçlarınıza uygun besleyici ve sürdürülebilir bir beslenme düzeni geliştirmek için daha güçlü hissetmenize yardımcı olabilir. Ve asla bilimden ayrılmamak... Şimdi geçen hafta başladığımız doğru bilinen yanlışlara devam edelim...

Sağlıklı olmak için zayıf olmalısınız

Obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, depresyon, belirli kanserler ve hatta erken ölüm dahil olmak üzere birçok sağlık durumuyla ilişkilidir. Yine de hastalık riskinizi azaltmak, zayıf olmanız gerektiği anlamına gelmez. En önemlisi, besleyici bir diyet uygulamak ve aktif bir yaşam tarzı sürdürmektir, çünkü bu davranışlar genellikle vücut ağırlığınızı ve vücut yağ yüzdenizi artırır.

Kemik sağlığı için kalsiyum takviyeleri gereklidir

Pek çok kişiye iskelet sistemini sağlıklı tutmak için kalsiyum takviyesi alması söylenir. Bununla birlikte, mevcut araştırmalar, kalsiyum takviyesinin yarardan çok zarar verebileceğini göstermiştir. Örneğin, bazı araştırmalar kalsiyum takviyelerini artan kalp hastalığı riskine bağlamıştır. Ek olarak, araştırmalar kırık veya osteoporoz riskini azaltmadıklarını göstermektedir. Kalsiyum alımınızla ilgili endişeleriniz varsa tam yağlı yoğurt, sardalye, fasulye ve tohumlar gibi diyetteki kalsiyum kaynaklarına odaklanmak en iyisidir.

Tüm smoothie'ler ve meyve suları sağlıklıdır

Bazı meyve suları ve smoothie'ler oldukça besleyicidir. Örneğin, ağırlıklı olarak nişastalı olmayan sebzelerden oluşan besleyici yoğun bir smoothie veya taze yapılmış meyve suyu, vitamin, mineral ve antioksidan alımınızı artırmanın harika bir yolu olabilir. Yine de, hazır satılan meyve sularının ve smoothie'lerin çoğunda şeker ve kalori yüklü olduğunu bilmek önemlidir. Fazla tüketildiğinde kilo alımına ve diş çürümesi ve kan şekeri düzensizliği gibi diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

Herkes bir probiyotikten yararlanabilir

Probiyotikler, piyasadaki en popüler diyet takviyeleri arasındadır. Bununla birlikte, uygulayıcılar genellikle bunları aşırı reçete etti ve araştırmalar, bazı insanların diğerlerinin yaptığı gibi probiyotiklerden fayda görmeyebileceğini gösterdi. Sadece bazı insanların sindirim sistemleri probiyotik kolonizasyona dirençli olmakla kalmaz, aynı zamanda takviyeler yoluyla probiyotiklerin verilmesi bağırsak bakterilerinde olumsuz değişikliklere yol açabilir. Ayrıca, probiyotik kullanımına bağlı olarak ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi şişkinlik, gaz ve diğer olumsuz yan etkilere yol açabilir. Ek olarak, bazı araştırmalar, bir antibiyotik kürünü takiben probiyotik tedavisinin, normal bağırsak bakterilerinin doğal olarak yeniden oluşturulmasını geciktirebileceğini göstermektedir. Probiyotikler, herkese uyan tek bir takviye olarak reçete edilmek yerine daha kişiselleştirilmeli ve yalnızca terapötik bir yararın olası olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Karbonhidratlar kilo almanızı sağlar

Kilo alımını ve kalp hastalığını teşvik etmek için yağın suçlanması gibi, karbonhidratlar da birçok insan tarafından bu makrobesini tüketmenin obezite, diyabet ve diğer olumsuz sağlık etkilerine neden olacağı korkusuyla dışlandı. Gerçekte, lif, vitamin ve nişastalı kök sebzeler, eski tahıllar ve baklagiller gibi mineraller açısından yüksek olan orta miktarda besleyici karbonhidrat tüketmek, sağlığınıza zarar vermek yerine büyük olasılıkla fayda sağlayacaktır.

Örneğin, yüksek lifli karbonhidratların dengeli bir karışımını içeren diyet , ağırlıklı olarak sağlıklı yağlar ve Akdeniz diyeti gibi proteinlerden oluşan dengeli bir karışım içeren normları obezite, diyabet, belirli kanserler ve kalp hastalığı riskinde azalma ile ilişkilendirilmiştir.

Bununla birlikte, kek, kurabiye, şekerli içecekler ve beyaz ekmek gibi karbonhidrat açısından zengin yiyecekler, aşırı yenildiğinde kilo alımını ve hastalık riskini artırabileceğinden, kısıtlanmalıdır. Gördüğünüz gibi, gıda kalitesi hastalık riskinin ana göstergesidir...



