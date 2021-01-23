Beslenme şekliyle dünyayı kurtarabiliriz

23 Ocak 2021 Cumartesi, 16:04

Ne kadar çok kullanılır olduk değil mi “sürdürülebilir” kelimesini? Nedir peki sürdürülebilirlilik?

Ekolojiden çevreye, beslenmeden tarıma, temiz hava ve sudan erişilebilir doğal kaynaklara, iş yaşamından teknolojiye kadar pek çok disiplini içinde barındıran bir kavram bana göre.

Peki ya sürdürülebilir beslenme...

Tabağınıza koyduğunuz her besinin bir seçim olduğu ve seçimlerimizle dünyayı kurtarabileceğinizi düşündünüz mü hiç?

Sürdürülebilir beslenme, küresel gıda sistemimizi düzeltmenin anahtarıdır. Gıda işletmelerinin, hükümetlerin ve diğer kuruluşların genellikle birbiriyle çelişen iç stratejileri düzenlenmesine yardımcı olabilir ve dünyanın en acil ekolojik ve insan sağlığı sorunlarının bazılarını çözmek için sektörler arası işbirliği için bir mercek sağlayabilir.

2050, gıda sistemleri ile ilgili her tartışmada sıkça gündeme gelen bir tarih: Dünya nüfusunun 9.8 milyara ulaşacağının tahmin edildiği yıl. Ve her zaman sorulan soru: Hepsini nasıl besleyeceğiz?

Şu anki gıda sistemimizin amaca uygun olmadığına ve yemeğimizi büyütme, dağıtma, yeme ve yemeğe değer verme şeklimizi temelden değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunun anahtarı, yalnızca daha az etkiyle verimi artırmaya dayalı bir gıda sisteminden (buna "üretken" yaklaşım diyebileceğim bir yaklaşım), sağlık ve beslenme sonuçlarını optimize ederken çevresel etkileri azaltan bir sisteme geçme ihtiyacıdır. Artık daha fazla yiyeceği daha sürdürülebilir şekilde üretmek yeterince iyi değil. Beslenme ve sağlık sonuçlarını optimize etmek için besleyici yoğun gıdaların üretimine daha fazla odaklanmamızı sağlamalıyız.

Bu nedenle, hektar başına tonlarca yiyecekten hektar başına beslenen ve beslenen insan sayısına doğru temel bir anlatıya ve zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var.

İşletmelerin sürdürülebilir beslenme sonuçlarına odaklanan stratejiler geliştirmesi gerekir, hem gezegen hem de insan sağlığını iyileştirebilecek eylemlere odaklanmalılar.

Sürdürülebilir beslenme, kuruluşların sıklıkla birbiriyle çelişen iç stratejileri düzenlemesine yardımcı olabilecek ve dünyanın en acil zorluklarından bazılarını çözmek için sektörler arası işbirliği için bir mercek oluşturabilecek bir kavramdır.

Bu resimde de görüldüğü gibi, sürdürülebilir beslenme, her iki alanda da düşünce ve eylem getiren sürdürülebilir gıda üretimi ve tüketimi arasındaki örtüşmeyi açıklamaktadır. Sürdürülebilir bir şekilde daha fazla gıda üretmeli, daha yenileyici üretim yaklaşımlarına yönelirken aynı zamanda insan sağlığını iyileştiren sağlıklı ve besleyici gıdalar üretmeliyiz.

Örneğin, sürdürülebilir bir şekilde birçok gıda üretebiliriz, ancak bunlar boş kalorilerle doluysa veya kendi sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri varsa, bunların üretimini sorgulamamız gerekir. Aynı şekilde, sağlığımız için harika olan çok sayıda taze meyve ve sebze ve tam tahıllar üretebiliriz, ancak bunlar sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilmezse (örneğin çok sayıda böcek ilacı kullanarak) veya gezegenin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri varsa gıda sistemi bağlıdır, o zaman aradığımız sonuçlara ulaşamayız.

Daha sürdürülebilir diyetlere geçiş, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, Paris iklim anlaşması kapsamındaki emisyonları 1.5 derecenin altına düşürme emelleri veya beslenmeyle ilgili 10 yıllık eylemler de dahil olmak üzere çok çeşitli küresel taahhütlere ulaşmanın anahtarıdır. Bir başka amacı da yetersiz beslenme ve açlıgın önüne geçmektir.

Aşağıdakiler dahil bir dizi ilkeyle karakterize edilir:

1- Diyetlerimizde daha fazla bitki (özellikle meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, kuruyemişler, baklagiller). Bunlar, besin değeri yüksek, daha düşük çevresel etki ve daha iyi sağlık sonuçları olan mükemmel bir gıda örnekleridir.

Bu ürünleri kullanmak demek daha fazla yerli mahsulün kullanımı demektir.

2-Orta miktarda süt, kümes hayvanları ve balık; ve küçük kırmızı et (Daha az ama daha iyi et / hayvancılık ürünleri, örneğin mera beslemesi, kapsamlı rejeneratif hayvancılık sistemleri, dünyanın bir kısmında tüketimin bazı kısımlarında tanınması, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için artmalıdır).

3-Besin değeri olmayan boş kalori sağlayan şeker, tuz ve doymuş yağ oranı yüksek gıdaların tüketimini azaltın.

4-Gıda israfını azaltın - Bugün, zaten gereğinden yüzde 30- yüzde 40 daha fazla kalori üretiyoruz, ancak küresel olarak yetiştirilen tüm gıdanın üçte biri, gıda değer zincirinde bir yerde israf ediliyor;

5-Tarıma yenileyici bir yaklaşım - Tarımın çevreye ve topluma aldığından daha fazlasını geri verdiği bir yaklaşımla bakmak Yerel ve mevsimsel (vatandaşları çiftçiye bağlayan daha kısa değer zincirleri)

6-Diğer içeceklere, özellikle alkolsüz içeceklere göre güvenli ve temiz içme / kullanma suyu

7-Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen balıklar (doğadan yakalanmış ve yetiştirilmiş)

İNSANLARI YEMEKLE YENİDEN BULUŞTURMAK

Sürdürülebilir beslenmenin ana akım haline gelmesi için insanları yiyecekle yeniden buluşturmalıyız. Çoğumuzun şehirlerde yaşadığı, giderek küreselleşen bir toplumda, yiyeceklerimizin nereden geldiğini ve nasıl üretildiğini unutmak kolaydır. İnanıyorum ki, gıda israfı, obezite salgını ve gıdanın daha ucuz ve daha ucuz hale gelmesi gibi gerçekçi olmayan beklenti gibi sürdürülemez davranışlarla sonuçlanan bu tür bir kopukluk.

Tüketiciler, kendi açılarından, gıda ile yeniden bağlantı kurma konusunda net bir istek gösteriyor. Birçoğu hayvan refahı, adil ticaret veya organik tarımla ilgileniyor. Bununla birlikte, iyi niyetlere rağmen, alışveriş sepetlerine hangi ürünü koyacaklarını seçmeye gelince, kararlar çoğu zaman sürdürülebilirlik kaygılarından çok maliyet ve sağlığa dayalıdır.

Benim görüşüme göre, sürdürülemez gıda hiç bir zaman seçim olmamalı: perakendeciler ve üreticiler yalnızca sürdürülebilir ürünler sunma zorunluluğunda olmalı.

Bir toplum, "gıdanın gerçek maliyeti" ve insan ve gezegen sağlığının önemi nedeniyle gıdalara gelen maliyetler hakkında düşünmeye başlamalı ve tüketiciler bunun için daha fazla ödemeye hazırlıklı olmalılardır.

HÜKÜMETLER İÇİN DAHA BÜYÜK BİR GÖREV

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, hükümetlerin ve işletmelerin yalnızca üretim verimliliklerini değil, aynı zamanda yediğimiz gıdanın gezegen ve insan sağlığı sonuçlarında iyileştirmelerle sonuçlanmasını sağlamak istiyorsak, tüketici davranışlarını “sürdürülebilirlilik politikasının” nasıl etkileyebileceklerini de düşünmeleri gerekecek.

Gerçekten sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (çoğu ülkenin imzaladığı sürdürülebilir kalkınma için küresel bir çerçeve) kapsamında ortaya konulan tutkuyu sunmak istiyorsak, hükümetlerin birçok alanda önemli bir rol oynaması gerekir. Bu, tarım sektörünü desteklemek için tarımsal sübvansiyonların kullanımını, örneğin vergilendirme, satın alma politikaları veya vatandaşları diyetlerine daha fazla bitkiyi dahil etmeye teşvik edecek beslenme tavsiyelerini içerir.

İşletmeler kendi stratejilerini uyumlu hale getirmek için sürdürülebilir beslenmeyi kullanabilir

Perakendeciler ve üreticilerin de oynayacakları hayati bir rol vardır. Sürdürülebilirlik stratejilerini uygulama ve bunları kuruluşlarında, kalbinde sürdürülebilir beslenmeyle yerleştirme ihtiyacıyla başlar. Önde gelen çok uluslu markalar da dahil olmak üzere kaç gıda işletmesinin, kaynaklar için departmanlar arası rekabeti genellikle çatışan ve güçlendiren bir dizi departman stratejisine sahip olduğuna hayret ediyorum.

Sürdürülebilir Beslenme, işletmelerin stratejilerini yeniden düzenlemeleri için bir fırsattır; böylece sürdürülebilirlik, satın alma markaları, pazarlama ve finans ekipleri iş DNA'larına gömülü tek bir sürdürülebilirlik stratejisi tarafından yönlendirilir. Çok uzun süredir işletmeler sürdürülebilirliği bir "ek" olarak ele aldılar. Sonuç olarak yiyeceklerin besin içeriğini minimum çevresel maliyetlerle en üst düzeye çıkaracak şekilde nasıl yenilik yapabilecekleri de dahil olmak üzere bir dizi fırsat ortaya çıkacaktır.

Bir örnek, protein üretmenin daha sürdürülebilir yollarını bulmak için yeniliğin ortaya çıkmasıdır. Bu zaten iki cephede oluyor. Biri, veganlar ve vejetaryenler yerine daha geniş et azaltıcı pazarına hitap edebilen bitki bazlı proteinlerdir.

DEĞİŞİM, YENİ İŞ MODELLERİ VE İŞBİRLİĞİ GEREKTİRİR

Neredeyse 10 milyar insanı sağlıklı, besleyici, sürdürülebilir şekilde üretilmiş gıdalarla beslemek, çağımızın en önemli zorluklarından biri olacak. Kökten farklı iş modelleri ve işletmeler, hükümetler ve sivil toplum arasında zaten başlamış olan yeni işbirlikleri gerektirecek.

Sürdürülebilir beslenme, gıda sisteminde çalışan herkes için güçlü bir mercek olup, kuruluşların eyleme ve yeniliğe yol açan stratejileri belirlemesini sağlayacaktır.

Sürdürülebilir beslenme merceğinden, gıdaları nasıl ürettiğimizi, tükettiğimizi ve değer verdiğimizi yeniden çerçevelendirmeye başlayabileceğimize inanıyorum.



