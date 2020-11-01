Beslenmenin migrene etkisini göz ardı etmeyin

01 Kasım 2020 Pazar, 07:00

Hepimizin hayatında en az 5-6 kez başı ağrımıştır değil mi? Geçen akşam rutin makale okumalarımı yaparken migren ve beslenme arasındaki ilgiyi sizlerle paylaşmak istedim.

Baş ağrısının tıbbi açıklaması, nedenleri nörologların bilgisi dahilinde ama migrene beslenmenin etkisi hiç göz ardı edilecek gibi değil.

VESTİBÜLER MİGRENDE BESLENME

Migren ve vertigo birlikteligˆinden ilk olarak Kapadokyalı Aretaeus bahsetmis¸. Daha sonra Edward Liveing migren üstüne yazdıgˆı bir makalede migrenli hastalarının önemli bir kısmının vertigo atakları geçirdigˆinden söz etmis¸. Migren ve vertigo birlikteligˆine son yıllarda dikkati çeken çalıs¸ma da Kayan ve Hood’un yaptıkları yayındır. Daha sonra artan bir ivme ile bu konudaki yayınlar literatürde yerini almıs¸ ve konunun önemi vurgulanmaya bas¸lanmıs¸tır.

Vestibüler bir migren herhangi bir yerde birkaç saniye ile birkaç saat arasında sürer. Belirtileri arasında denge kaybı, hareket zorluğu, baş dönmesi, yönelim bozukluğu veya kafa karışıklığı, mide bulantısı ve kusma ve şiddetli baş ağrısı sayılabilir.

Migren atakları genellikle tekrarlayan, zonklayan baş ağrılarını içerirken vestibüler migren atakları böyle olmayabilir - bu durumun teşhis edilmesini zorlaştırır.

Bazı araştırmalar, yaşam tarzı ve diyet değişikliklerinin vestibüler migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürmektedir.

Diyetin vestibüler migreni nasıl etkileyebileceğini ve semptomları azaltmaya yardımcı olmak için diyet değişiklikleri nelerdir bir göz atalım.

DİYETİNİZ VESTİBÜLER MİGREN ATAKLARINI NASIL ETKİLER?

Vestibüler migrenin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak bu durum kadınlar arasında daha yaygın görünmektedir. Genetik, diyet, yaşam tarzı ve çevresel faktörler de rol oynayabilir

Araştırmalar, diyetinizi değiştirmenin migren ataklarının oluşumunu ve yoğunluğunu azaltabileceğini gösteriyor.

Migren ataklarında genel beslenme tetikleyicileri arasında çikolata, alkol, kahve, eski peynirler ve işlenmiş etler bulunur. Bu yiyecekler, tümü migren semptomlarıyla bağlantılı olan tiramin, nitratlar, histamin ve feniletilamin gibi kimyasallar içerir.

Bazı insanlar uzun süre aç kalmanın da migren semptomlarının kötüleştirdiğini bildiriyor, bu da oruç tutmanın ve öğün atlamanın atakların şiddetini artırabileceğini gösteriyor.

Tetikleyici yiyeceklerin kişiden kişiye değişebileceğini unutmamak gerekir..

VESTİBÜLER MİGREN DİYETİ NEYİ GEREKTİRİR?

Şu anda, vestibüler migren için resmi bir beslenme kılavuzu bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, araştırmalar, bir eliminasyon diyetinin potansiyel tetikleyicileri belirlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Bu yaklaşımla, semptomlarınızı kötüleştirebileceğinden şüphelendiğiniz yiyecekleri çıkarırsınız. İnsanlar gıdalara farklı tepki verdiğinden, eliminasyon diyetleri her birey için kişiselleştirilmiştir.

Daha sonra, herhangi bir yiyeceğin veya yiyecek grubunun semptomlarınızı tetikleyip tetiklemediğini belirlemek için bu yiyecekleri daha sonraki bir tarihte grup grup yeniden yemeye başlarsınız.

Bir eliminasyon diyeti tipik olarak 5-6 hafta sürer. Yanlış veya uzun süre devam edilirse beslenme yetersizliği riskinizi artıracağından, sadece diyetisyen veya doktor gibi bir sağlık profesyonelinin gözetiminde yapılmalıdır.

Vestibüler migrenin karmaşık bir durum olduğunu ve diyet değişikliklerinin semptomlarınızı etkileyip etkilemediğini fark edebileceğinizi unutmayın.

Bir eliminasyon diyeti iki ana aşamaya ayrılır. Eleme aşaması ve yeniden başlama.

ELEME AŞAMASI

Bu aşamada, vestibüler migren semptomlarını tetikleyebilecek yiyeceklerden kaçınırsınız.

Daha sonra, neredeyse tüm tetikleyici yiyecekleri ortadan kaldırdığınız için diyetin belirtilerinizde bir rol oynayıp oynamadığını anlayabilirsiniz.

Bu aşama tipik olarak 2–3 hafta sürer.

YENİDEN BAŞLAMA AŞAMASI

Bu aşamada, elimine edilen yiyecekleri veya yiyecek gruplarını yavaşça yeniden yemeye başlarsınız.

Vestibüler migren semptomlarınızı nasıl etkilediğini kaydederken her bir gıda grubu 2-3 gün içinde ayrı ayrı verilmelidir. Örnegin çikolata/şarap kesildiyse farklı farklı günlerde bunlara başlanmalıdır.

Bir yiyecek veya yiyecek grubunu yeniden yemeye başlamanızın ataklarınızı kötüleştirmediğini fark ettiğinizde yediğiniz yemek muhtemelen güvenlidir. Yine de, semptomları tetikleyen bir yiyeceğin ne yazık ki süresiz olarak diyetinizden çıkarılması gerekebilir.

Yeniden giriş aşaması, başlangıçta kaç gıda grubunu elediğinize bağlı olarak 2-3 hafta sürebilir.

ÖZET

Migren tetikleyici gıdaları hedefleyen bir eliminasyon diyeti, vestibüler migren semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu diyetin iki ana aşaması vardır - eliminasyon ve yeniden başlama - ve genellikle 5-6 hafta sürer.



