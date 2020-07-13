‘Betonyol’ yeşile çıkmadı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin doğa harikası yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesini durdurdu. Kurul, Doğu Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayan yolların yaylaların varlığını yok edeceğine dikkat çekerek yol boyunca sürekliliği olan bir yapılaşmaya neden olacağını vurguladı.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi de Yeşil Yol kapsamındaki Karadeniz’in doğa harikası yaylaları Ayder - Kavrun ve Samistal yaylaları arasındaki yolların iptaline karar verdi. Bölge sakinleri 5 yıldır süren yol inşaatının yaylaları, dağları parçaladığını belirterek kararların bir an önce uygulanmasını istedi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılında onaylanan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin planlama bölgesini etkileyen çevre düzeni planı revizyonunun iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada karar verdi.

Bilirkişi raporuna atıfta bulunan kurul kararında özetle “Öngörülen yaylalar arası ulaşım koridorunun, kendi özgün koşulları ve doğal çevresi ile yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine, yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır” denildi. Kurul oybirliğiyle Yeşil Yol projesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

‘BETONA BOĞULDU’

Samsun İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi de Danıştay’ın kararını örnek göstererek yol yapılmasına izin veren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararını iptal etti. Davaları takip eden avukat İbrahim Demirci, Fırtına İnisiyatifi adına yaptığı açıklamada “Yeşil Yol’la ilgili 5 yıllık davalar maratonunun bu aşamasında mahkemeler, projenin ve yapılan yolların; Kaçkarlar’ın, Fırtına Vadisi’nin ekolojisini ciddi şekilde bozduğuna hükmetti.

Bu süreçte 5 yıldır aralıksız süren yol inşaatları yaylaları dağları parçaladı, mera alanlarını böldü, hayvancılığı hobi düzeyine indirdi. Yaylalarda da uygulanan imar barışı, buraları adeta kasabalara dönüştürdü. Geleneksel, otantik mimari betona boğuldu, yoğun araç trafiğine ve kitlesel insan akışına maruz kaldı. Orman içinde açılan yollar doğal yaşlı ormanlarda ve yaban hayatında büyük yıkımlara yol açtı” dedi.

‘DOĞAYA BIRAKILSIN’

Demirci özetle şöyle konuştu: “Başta bakanlıklar olmak üzere tüm idari kurumların, yukarıda sözünü ettiğimiz yargı kararlarının gereklerini kayıtsız-şartsız, derhal yerine getirmeleri gerekmektedir. ‘Yeşil yol, yayla koridoru’ projesi hilafsız, ‘amasız’ şekilde gündemden kaldırılmalıdır. Yaylaların/meraların asli işlevlerine geri dönebilmesi bakımından yöre halkının maddi/manevi olarak teşvik edilmesi gerekir. Ekolojik yapıyı bozduğu, hukuka aykırılığı tespit edilen yollar, eski varlıklarına doğaya bırakılmalıdır.”