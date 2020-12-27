‘Beyaz Mantolar’ zorda

27 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Renaud Jacques Higelin, Michel Laroque, Anne Roumanoff, Camille, Emily Loizeau ve daha nice Fransız ünlü tiyatrocunun yetiştiği Paris’in en eski kafe-tiyatrosu Blancs-Manteaux (Beyaz Mantolar), perdelerini tamamen kapatma tehlikesi ile karşı karşıya. Tiyatronun tek hissedarı ve yönetmeni Frederic Cagnache, tiyatronun aylarca kapalı kalması ve biriken kira borçları yüzünden birkaç hafta içerisinde yok olması muhtemel diyerek yardım çağrısı yapıyor.

Fransa’da tartışmalı güvenlik yasa tasarısına karşı haftalar önce başlayan protesto eylemlerini izlemek için Bastille ile Cumhuriyet Meydanı’nın ortasında bulunan Marais’ten geçiyorum. Paris eylemlerinin vazgeçilmez meydanı Place de la Republique’e doğru yürüyorum. Paris’in oldukça kalabalık ve genellikle gençlerin ve sanatçıların uğrak yeri olan Marais, şimdilerde terk edilmiş görüntüde. Pandemi hayatımıza girmemişken, Marais’nin simgesi haline gelen küçük ve ünlü Blancs-Manteaux tiyatrosunun önünde uzun kuyruk olurdu. Tiyatro öncesi sanatseverler çevredeki kafelere akın eder, alan kalabalıklarla dolar taşardı...

İsmini bulunduğu sokaktan alan Blancs-Manteaux tiyatro binasını, 1970 yılında bir sıva ustası olan Rene Liotaud satın aldı. Harabe şeklindeki yapı, kısa sürede tamir edilerek yenilendi. İlk olarak restoran ve diskotek olarak işletildi. Çevresinde oldukça fazla kafe ve restoran olduğu için pek iş yapamadı. Sıvacı Liotaud, restoranı kapatarak burayı önce bir gösteri salonuna dönüştürdü. Sonra yönetimini tiyatro dünyasında tanınmış olan Lucien Gibarra’ya teslim etti.

Gibarra’nın yönetiminde gelecek vaat eden genç oyuncular Cafe-Theatre des Blanc- Manteaux’da sahne almaya başladı. Mariannes Ssergeant, Jacques Villeret, Bernard Lavilleret, Philip Val, Patrick Font Jacques Higelin’in de yer aldığı isimler, 1976’da çok sayıda oyunla tiyatroseverlerle buluştu. 1977’de ayrılan Giberra’nın yerine Jean Luc Guerin geldi. Eski oyuncular Guerin’in yönetiminde sahne almaya devam etti. Guerin, başarılarını Paris’in dışına taşımayı başardı. Kafe-Tiyatro festivali Belçika’da gala ve etkinliklerle anıldı. 1988’de ise kadın yöneticiler Magali Clavel Lugan ve Fabienne Goudeau başa geçti. Kızlar adlı bir aile işletmesi olarak yoluna devam etti. 2001’de Jean Luc Lemoine, 2004’te Fabrice Eboue, 2005’te Oldelaf ve Arnault Tsamere gibi ünlü oyuncular sahne aldı.

Kira borcu 110 bin Avro...

Şimdi ise 2008’den beri tiyatronun başında eski bir şov yapımcısı olan Frederic Cagnache bulunuyor. İki salonu da her zaman kapalı gişe olan tiyatronun kapıları ise şimdilerde salgın kısıtlamalarıyla kapalı. Hâlâ salonun sahibi olan Rene Liotaud, salgın sonrası yeniden eski günlere dönmeyi umuyor. Programda ise mizah, tek kişilik gösteriler, düetler, komediler yer alacak. Ama ekonomik sıkıntı ağır. Aylardır kapalı kalan tiyatronun 110 bin Avro kira borcu birikmiş halde.

Fransa, yaklaşık bir yıl önce başlayan salgın ile birlikte sokak yasakları ve kapanmalardan bir an önce kurtulmanın çaresini ararken diğer yandan çeşitli sektörlerin iflasının önüne geçmek için çaba harcıyor. En çok etkilenenlerden yeme/içme-eğlence sektörleri için hükümetin açıkladığı yardım paketi onlara biraz nefes aldırdı. Kültür-sanat cephesi ayakta kalmak için mücadele ediyor.

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