Beyaz Saray'dan siber saldırı uyarısı
Beyaz Saray'dan bir yetkili, ağ operatörlerini olası bir siber saldırıya ilişkin tehdidin devam ettiği konusunda uyardı.
Beyaz Saray yetkilisi siber saldırı konusunda uyarıda bulundu. Yetkili, Amerikan teknoloji şirketi Microsoft'un e-posta programının siber saldırıya uğramasının ardından halen tehlikenin sürdüğünü bildirdi.
Hazırlanan yeni bir yama yazılım programının hala ciddi güvenlik açıkları bıraktığına işaret eden yetkili, ağ operatörlerinin bu durumu ciddiye alması gerektiğini belirtti.
Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin üst düzey güvenlik yetkililerinin bundan sonra hangi adımların atılması gerektiği konusunda çalıştıklarını kaydetti.
CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin siber saldırılara karşı bir görev gücü oluşturduğunu bildirmişti.
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