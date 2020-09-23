Beykoz’da bir garip ihale

23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 7 Nisan’da ilçe genelinde koronavirüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında açık ve kapalı alanların dezenfeksyonu hizmet alımı ihalesi yaptı. Doğal afet gibi durumlarda kullanılan pazarlık usulü 21 B maddesine göre yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 2 milyon 958 bin 301 TL olarak belirlendi. İhaleye 3 teklif verildi. 17 Mart’ta kurulan Cleanet Temizlik Hizmetleri Anonim Şirketi ihaleyi 2 milyon 626 bin lira bedelle kazandı ve 16 Nisan’da ilçe belediyesiyle sözleşme imzaladı. 16 Nisan’da başlayan iş 16 Temmuz’da sonlandı. İstanbul Ticaret Odası kayıtları incelendiğinde şirketin sahibi DNC Medya Yayıncılık ve Bilişim Hizmetleri şirketi görünüyor. Şirketin kuruluş tarihi ise 17 Mart 2020.



MECLİS GÜNDEMİNDE

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Cemal Sataloğlu ihaleye ilişkin ilçe belediyesi meclis başkanlığına bir soru önergesi verdi. Sataloğlu önergesinde özetle şu ifadeleri kullandı: İlgili şirketin faaliyet konusu reklam ajanslığı. Danıştay kararında ihalelerde katılım ölçütlerinin belirlenmesinde mevzuat ve ilgili şartname hükümlerinde belirlenen teknik ve mali yeterliliklerin esas olduğu belirtilmektedir. İdare, 17.03.2020 tarihinde 100.000,00 TL sermaye ile kurulmuş bir şirkete, şirketin kuruluş tarihinden 21 gün sonra yapmış olduğu bir ihale için hangi kriterleri dikkate alarak, 4734 sayılı kanunun 21/b maddesine göre yapmış olduğu ihale için ilgili firmadan teklif almış ve sözleşme imzalamıştır? 21 günlük bir şirketin hangi teknik ve mali verileri yeterli görülmüştür? Toplam hakediş tutarı ne kadardır?”