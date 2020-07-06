Beylikdüzü Belediye Başkanı makam odasının kapısını söktürdü: Bizim kapımız herkese açık

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:17

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi yurttaşlara verdiği sözü tutarak, Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Makamı’nda bulunan kapıyı söktürdü.

“KAPI SADECE DEKOR OLARAK BULUNUYORDU”

Geçmişte olduğu gibi bugün de şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirten Çalık, “Komşularımızla aramızda zaten hiçbir engel ya da mesafe yoktu. Bu kapı burada sadece dekor olarak bulunuyordu ve her zaman ardına kadar açıktı” dedi.

“BİZİM KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

Beylikdüzü halkının oyları ve güveniyle başkanlık makamına layık görüldüğünü ve bu güveni asla boşa çıkarmayacağını dile getiren Çalık, “Bizim kapımız herkese açık. Beylikdüzü için birlikte çalışacağız. Bu yüzden başkanlık odamızın kapısı kaldırdık. Biz çalıştıkça Beylikdüzü kazanacak, Beylikdüzü kazandıkça biz daha çok çalışacağız” diye konuştu.