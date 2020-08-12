Beyniniz hakkında ne biliyorsunuz?
Özgür irade bir hayal midir? Hiçbir psikiyatrik bozukluğu olmaksınız vahşi cinayetler işleyen insanlar neden böyle davranırlar? Duygularımızın, yeni ortaya çıkan şaşırtıcı görevleri nelerdir? İnsanlık tarihinin, yaklaşık 100 yılda tamamlanan en önemli çalışması nedir? ‘Kafatasının içindeki karanlıkta yaşayan gizemli doku beyne’ dair merak ettikleriniz ve çok daha fazlası Nörolog Doktor Ece Balkuv’un, 14 Ağustos Cuma yayınlanacak “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir?” (Müptela Yayınları) adlı kitabında. Zihnin dünyasını gözler önüne seren, klinik anekdotlarla geliştirilmiş kitap, insan doğasına ve beyninize farklı gözlerle bakmanızı sağlayacak.
Müptela
Yayınları tarafından yayımlanan Nörolog Doktor Ece Balkuv’un “Beyniniz
Hayatınızı Nasıl Şekillendirir?” isimli kitabı, 14 Ağustos Cuma günü raflarda.
İnsan bilincinin gizemlerine
ışık tutan kitap, Balkuv’un çalışmaları ve deneyimlerini anekdotlar şeklinde
yazdığı eğlenceli üslubuyla okurun zihninde bilinmeyene kapılar açacak.
Balkuv’un “Türkiye’deki ilk
popüler nörobilim kitabı” diyerek altını çizdiği kitap, 12 bölümden oluşuyor ve
232 sayfa.
Çalışmanın yanıt getirdiği
başlıca sorular ise şöyle:
Beynin, kişiliğimizi,
bilincimizi, ruhumuzu oluşturduğu gerçeği ilk olarak nasıl bir kaza sonucu
ortaya çıktı?
Aldığımız her kararda farkında
olmadığımız şeylerden mi etkileniyoruz?
Beynimiz dış dünyayı olduğu
gibi mi algılar yoksa ‘durumu idare mi eder’?
Özgür irade bir hayal midir?
Hiçbir psikiyatrik bozukluğu
olmaksınız vahşi cinayetler işleyen insanlar neden böyle davranırlar?
Duygularımızın, yeni ortaya
çıkan şaşırtıcı görevleri nelerdir?
İnsanlık tarihinin, yaklaşık
100 yılda tamamlanan en önemli çalışması nedir?
Çocuklarda sağlıklı beyin
gelişimi için neler yapmalıyız?
Hayattaki başarının
öngörülebilirliğini ölçen en güvenilir yöntem nedir?
Pozitif düşüncenin gücü gerçek
mi yoksa şarlatanlık mı?
Yaşlı ve ciddi beyin hasarlı
hastalarda bile hızla iyileşme sağlayan rehabilitasyon yöntemi nedir?
Doğuştan ve sonradan kaza
eseri edinilmiş doğaüstü güçlere sahip insanlar hakkındaki bilimsel açıklama
nedir?
Kitap, cadı avlarından trajik
tedavi yöntemlerine nörolojinin geçmişindeki saklı öykülerini gün ışığına
çıkarmasının yanında, telekineziden yapay zekaya nörolojinin geleceğini
şekillendirecek tüm büyük bilimsel çalışmaların da meta-analizini yapıyor.
Son olarak kitapta beden
dondurmadan dijital zihne, ölümsüzlük ve ölüme yakın deneyimler üzerine yapılan
tüm çalışmaların da sade ve kısa özetini bulacaksınız. Zihnin dünyasını gözler
önüne seren, klinik anekdotlarla geliştirilmiş kitap, insan doğasına ve
beyninize farklı gözlerle bakmanızı sağlayacak.
UZM. DR. ECE BALKUV: 1984 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nde tamamladı. 2000’de Los Angeles UCLA Üniversitesi’nde İngilizce eğitimi aldı ve aynı yıl Fransızca Felsefe Olimpiyatları’nda ikincilik ödülü kazandı. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gördü. Pratisyen tabip unvanıyla mecburi hizmetini Van’da tamamladı. Ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöroloji asistan doktoru olarak göreve başladı. Uzman doktor devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Ağrı Devlet Hastanesi’nde bir müddet görev yaptıktan sonra hâlen görev yaptığı Üsküdar Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde çalışmaya başladı. 2013’te Ulusal Nöroloji Board Sınavı’nı başarıyla geçti. 2017’de Venedik’te düzenlenen Avrupa Nöroşirurji Birliği Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldı. 2019’da İtalya Lanciano ve Fransa Paris’te Alzheimer Hastaları ile çalıştı. (Broca Geriyatri Hastanesi ve Résidence les Glycines Huzurevi) Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kongrelerde sunulmuş bilimsel çalışması bulunuyor. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca konuşabiliyor. Evli ve bir çocuk annesi.
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