Beyoğlu'nda değnekçilik yapan yedi kişi gözaltına alındı

04 Ağustos 2020 Salı, 16:28

Yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'Korsan Otoparkçılık, Değnekçilik' konusu ile ilgili dün Beyoğlu'nda çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Çalışmalarda Beyoğlu'ndaki çeşitli adreslerde değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer B., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Muzaffer K., Erdi Ö. ve Murat B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında karakolda adli işlem yapıldı.

BİR SÜRÜCÜ BIÇAKLANMIŞTI

Taksim’de geçen günlerde yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklanmıştı.

Kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte Taksim'e gezmeye gelen Hacısüleymanoğlu'ndan, cadde üzerine park ettiği otomobilinden indiği sırada yanına gelen bir değnekçi park parası istemişti.

Değnekçi, Hacısüleymanoğlu'nun kız kardeşinin park parası karşılığında makbuz istemesi nedeniyle küfür etmişti.

Bunun üzerine değnekçi ile Volkan Hacısüleymanoğlu arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmüş, Hacısüleymanoğlu yüzüne ve kalbinin üstüne iki bıçak darbesi almıştı.

Olay sonrası Hacısüleymanoğlu hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.