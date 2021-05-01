Beyoğlu’nda kanalizasyon çukuruna düşen kadın kurtarıldı...

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 05:09

Beyoğlu’nda, kanalizasyon çukuruna düşen kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Zincirlikuyu Caddesi'nde, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan evsiz kadın, çalışma yapılan kanalizasyon çukuruna düştü.

Yaşlı kadının bağırması üzerine yurttaşlar yardıma giderek, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma sonucunda kadını yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurdan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, kanalizasyon çukuru çevresinde önlem aldı.

