Beyoğlu'nda taksi durağının arkasında şüpheli ölüm
Beyoğlu, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan Sakız Ağacı Taksi Durağı'nın arkasında bir kişi ölü olarak bulundu. Evsiz olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Emre K.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.
Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Sakız Ağacı Caddesi üzerinde bulunan Sakız Ağacı Taksi Durağı'nın arkasında meydana geldi. Durağın arkasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLERİ EMRE K.'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ
İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Emre K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İncelme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı çalışmanın ardından, Emre K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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