İstanbul Sultangazi'de şüpheli ölüm: 'Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler, intihar edecek biri değildi'
Sultangazi'de arkadaşları ile piknik yaptığı sırada uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Elif'in annesi Hacer Çakal, "Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi" dedi.
İstanbul Sultangazi'de yaşayan 15 yaşındaki Elif Çakal, 4 arkadaşı ile birlikte piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Çakal bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Çakal'ın uçurumdan düştüğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, Elif Çakal'ın iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu genç kızın cesedi bulundu. Çakal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
BABA ÇAKAL: KANDIRDILAR ÇOCUĞUMU, İÇİRMİŞLER, UÇURUMDAN AŞAĞI ATMIŞLAR
Otopsi işlemleri tamamlanan Çakal'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Yaşlı gözlerle kızının cenazesini bekleyen baba Kadir Çakal, "İşteydim, eve geldim. Kızım dedi ki, 'Baba, Elif intihar etmiş" Senem diye bir kız var, o götürmüş. Çocuğun parasını alıyorlar, içkiye veriyorlar. Kandırıyorlar çocuğumu. İçirmişler, uçurumdan aşağı atmışlar. O Senem ile bir arkadaşı var. Onlardan şüpheleniyorum. Elif çok korkardı, balkondan bile bakamazdı" dedi.
ANNE ÇAKAL: O SENEM BİRKAÇ GÜN ÖNCE TEHDİT ETTİ, SESLİ MESAJLAR ATMIŞ 'SENİ O OĞLANLARIN YANINDA KURTARMAYACAĞIM' DİYE
Annesi Hacer Çakal ise şunları söyledi:
"Konuştuğu bir çocuk vardı. Bir gün önce kapıya gelip Elif'e, 'Seni öldüreceğim' dedi. 'Bir gün sonra ölüsünü alacaksınız' dedi. Onun üzerine bu olay oldu. Tehdit etti. Ben de çocukla tartıştım. Onların bir parmağı var. O kızlar sürekli yanına giderdi. Kötü yola sürüyorlardı. Kızım aradı, 'Elif intihar etmiş. Hastaneye, karakola bir bakın' dedi. Ben de gittim, konuştuğu çocuğu bulup sıkıştırdım. Baktım, üzgündü. Kardeşi geldi, bizi intihar ettiği yere götürdü. O Senem, kızımı gece saatlerinde hep çağırırdı. Birkaç gün önce de tehdit etti. Sesli mesajlar atmış 'Seni o oğlanların yanında kurtarmayacağım' diye. Kızım da ağlayarak sesli mesaj atmış. 'Bana bir şey yapmayın' demiş. Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi."
Öte yandan yanında bulunan iki kız arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan kızlar adliyeye sevk edildi. 2 kızın savcılık işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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