Beyoğlu'nun çok sesli ve çok renkli mekânı Anahit kapandı
Beyoğlu’nun çok kültürlü dokusunu temsil etmeyi, farklı sesleri bünyesinde barındırmayı, bir kültür ve sanat alanı yaratmayı amaç edinerek 2018 yılında yola çıkan Anahit Sahne kapandı.
İki yıl önce Beyoğlu'ndaki İndigo kulübünün yerine açılan, Beyoğlu’nun çok kültürlü dokusunu temsil etmeyi, farklı sesleri bünyesinde barındırmayı ve bir kültür-sanat alanı yaratmayı amaçlayan Anahit Sahne kapandı.
Sahne, mart ayında Koronavirüs Tedbirleri genelgesiyle faaliyetlerini durdurmuştu.
"Çok Ses, Çok Renk" sloganıyla yola çıkan mekân müzikten tiyatroya, sahne performanslarından film ve edebiyat festivallerine ev sahipliği yapıyordu.
Adını ise Beyoğlu’nun kültürel hafızasında önemli bir yeri olan; semtin simgelerinden Anahit Yulanda Varan, yani 18 yaşında eline aldığı akordeon’u ömrünün sonuna kadar bırakmayan Madam Anahit’ten alıyordu.
Anahit Sahne'nin kapanma haberini, mekânın sevilen etkinliklerini düzenleyen Dudakların Cengi ekibinin kurucusu Madır Öktiş duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Madır Öktiş şunları söyledi:
"Kötü bi haberim var: Anahit Sahne’nin kapanmış olduğunu benden duyun isterim. Dudakların Cengi’nin serpildiği, eğildiği güzel sahnemize + güvenliğimizi sağlamış, ışığımızı ve sesimizi düzenlemiş, sahnemizi ve dans pistimizi doldurmuş, anılarımıza, hayallerimize, acılarımıza, şölenimize ortak olmuş herkese aşırı teşekkürler."
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