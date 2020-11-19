Beyran Çorbası nedir? Gribe iyi gelen beyran çorbası nasıl yapılır?

19 Kasım 2020 Perşembe, 13:12

Gaziantep’in en ünlü yöresel lezzetlerinden Beyran Çorbası, içerdiği besinlerle grip, nezle gibi hastalıklara yakalanmayı engelliyor. Hasta olanların çabuk şekilde iyileşmesini sağlayan “Gripsavar Çorba”, bağışıklığı da güçlendiriyor.

Koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminin çok güçlü olmasının altını çizen uzmanlar; kuzu eti, sarımsak, acı kırmızı biber ve limondan oluşan Beyran Çorbası’nın, gribe karşı adeta doğal bir kalkan olduğunu söylüyor.

Beyran, yapması zahmetli, zor bir çorba. O nedenle iyi yapan yerlerde yemek en güzeli. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında restoranlar artık paket servise geçti. Bu şifalı lezzetten mahrum kalmamanız için Küşleme Kebaphan’ın ustaları, evde hazırlayabileceğiniz bir Beyran Çorbası tarifi hazırladı. Yapın sıcak sıcak için, virüslere dur deyin!

Beyran Çorbası tarifi (7 kişilik)

Malzemeler:

500 gram et

1 kilogram ilikli kemik

100 gram içyağı

50 gram ipek biber

50 gram sarımsak

Tuz

Hazırlanışı:

Et ile kemiği kazana koyun, suyunu çekip kefi gelince alın.

Tuz, 1 adet patates, 1 adet soğan ekleyin, tencerenin kapağını kapatın, pişince etini çıkarın. Sonra bir kazana içyağını koyun eriyince biber ve sarımsağı atın. Eti küçük küçük parçalara ayırıp ekleyin. Haşladığınız kemik suyunu ekleyin. 20 dakika kaynadıktan sonra çorbanız hazır. Afiyet olsun