Beyrut patlamasına ilişkin çarpıcı araştırma: 'İyonosferi bile sarstı'
Bilim insanları, 4 Ağustos 2020'de Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın, Dünya atmosferinin en dış katmanı olan iyonosferi bile etkilediğini ortaya koydu.
İki bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığı patlamada yaklaşık 200 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmış ve 300 bin kişi evsiz kalmıştı.
ScienceAlert'ün haberine göre, meydana gelen gürültü Almanya'yla Tunus gibi ülkelerdeki sensörleri harekete geçirmiş ve yaşanan sarsıntıyı 500 kilometre uzaktaki sismik istasyonlar bile tespit etmişti.
Japonya'daki Hokkaido Üniversitesi ve Hindistan'daki Ulusal Teknoloji Enstitüsü Rourkela Kampüsü'nden araştırmacılar, Beyrut patlamasının Dünya atmosferinin uzay boşluğuyla buluştuğu bölgenin de sarsılmasına yol açtığını belirledi.
İyonosfer, çok sayıda serbest elektrondan oluşuyor. Fazla miktarda morötesi radyasyon ve jeomanyetik fırtına gibi doğal olaylarla nükleer deneme gibi insan yapımı faaliyetler iyonosferdeki elektronlarda bozulmalara sebebiyet verebiliyor.
Bilim insanları söz konusu araştırmada, GPS uydularının patlama günü yeryüzündeki istasyonlara ilettiği sinyallerde yaşanan gecikmeleri, normal bir günde yaşananlarla karşılaştırarak iyonosferdeki elektronlarda meydana gelen değişiklikleri hesapladı.
Araştırma ekibinden gezegen bilimci Kosuke Heki, bulgulara dair şöyle konuştu:
"Patlamanın iyonosferde güneye doğru saniyede 0,8 kilometre hızla ilerleyen bir dalga yarattığını gördük."
Lübnan'daki olayın pek çok volkanik patlamayla karşılaştırılabileceği de ortaya çıktı. Örneğin Beyrut patlamasının iyonosferi, 2004'te Japonya'daki Asama Dağı'nda yaşanan volkanik püskürmeden daha fazla etkilediği tespit edildi.
Araştırma bulguları saygın bilim yayını Scientific Reports'ta yayımlandı.
Kaynak: Independent Türkçe
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'dan İstanbul sözleşmesi açıklaması
- Hilal Kaplan'dan Şevval Sam'a hakaret
- Cumhurbaşkanı kararıyla Diyarbakır il sınırı değişti
- Erinç Yeldan: Sürdürülebilir kalkınma artık hayal
- KADEM'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için açıklama
- HDP'li Gergerlioğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- İYİ Parti'de toplu istifa
- Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
- Pedofiliyi savunan profesörden Erdoğan'a teşekkür
- 320 milyon TL'lik ihale