Beyrutlu müzisyenler için yardım fonu projesi başlatıldı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 10:57

Tunefork Recordings Studios'un da kurucusu olan Fadi Tabbal, 4 Ağustos'ta Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası müzisyenlerin 34.935 dolarlık maddi kayıplarını telafi etmek için Beyrut Müzisyen Fonu projesini başlattıklarını duyurdu.

Tunefork Recordings Studio'nun Instagram hesabından yapılan duyuruda yardım fonunun, patlama sonrası ekonomik yıkımla karşı karşıya kalan müzisyenlerin kaybolan, zarar gören ya da kullanılamayacak hale gelen ekipmanlarını telafi etmek için kullanılacağı belirtildi. Yapılan ilk hesaplamalara göre maddi kaybın yaklaşık 35 bin dolar civarında olduğu düşünülüyor.

Fon kapsamında yapılacak tüm bağışlar Tunefork Recording Studios tarafından toplanacak ve patlamadan etkilenen sanatçılar arasında eşit olarak paylaştırılacak. İsteyen kullanıcılar Tunefork'un internet sitesi üzerinden hasarlı müzik ekipmanlarının kapsamlı listesine de ulaşabilecek.

Fona destek olmak için buradan bağış yapabilirsiniz.