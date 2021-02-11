Beyza Buldağ’ın tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi
MSGSÜ Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ'ın tutuklanmasıyla ilgili itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen protestolara ilişkin Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Buldağ'ın tutukluluğuna dair yapılan itiraz, 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.
Kararı, Buldağ’ın avukatı Özgür Urfa Twitter üzerinden duyurdu. Urfa, “7 Şubat günü tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ ile ilgili yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddederek tutukluluğun devamına karar verdi.” dedi.
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