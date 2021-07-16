Biden-Merkel görüşmesi: 'Kuzey Akım 2 projesinde fikir ayrılıkları sürüyor'
ABD'yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. İki lider Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinde fikir ayrılıklarının sürdüğünü kabul etse de, Rusya'ya "enerjiyi silah olarak kullanmaması" mesajını verdiler.
ABD'yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. İki lider Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinde fikir ayrılıklarının sürdüğünü kabul etse de, Rusya'nın "saldırganlıklarına" karşı birlikte oldukları mesajını verdiler.
Liderler Moskova'nın "enerjiyi silah olarak kullanmaması" üzerinde hemfikir olduklarının altını çizdi.
Basın toplantısında "İyi dostlar bazen farklı düşünebilir" diyen Biden, ABD'nin 11 milyar dolar değerindeki Kuzey Akım 2 boru hattı projesi konusunda uzun süredir var olan kaygılarını Merkel'e ilettiğini belirtti.
Merkel de Rusya'nın doğalgazını Ukrayna üzerinden gönderme anlaşmalarını ihlal etmesi halinde yaptırımlarla karşılaşabileceğinin altını çizdi.
Biden yönetimi projenin yüklenici firması Nord Stream 2 AG ve CEO'sunun yaptırım kapsamına alınabilecek faaliyetlerde bulunduğu sonucuna ulaşmış, ancak Almanya ile önceki başkan Donald Trump döneminde yıpranan ilişkileri tamir için yaptırımları henüz devreye sokmamıştı.
Kuzey Akım 2 projesi nedir?
Kuzey Akım 2 gaz boru hattı, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor.
ABD bu boru hattını Avrupa'nın enerji güvenliği açısından risk olarak görüyor ve ABD'nin Doğu Avrupa'daki Ukrayna ve diğer müttefiklerini ekonomik olarak zora sokacağını savunuyor.
ABD projenin Rusya'nın Avrupa enerji piyasası üzerindeki kontrolünü artırması ve ABD'nin Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz satışını olumsuz etkilemesinden kaygılanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen ay yaptığı açıklamada projenin ilk ayağının tamamlandığını ve boru hattının bütününün bu yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini duyurmuştu.
Reuters boru hattının yüzde 98'inin tamamlandığını yazdı.
Merkel, 2005'ten bu yana sürdürdüğü Başbakanlık görevini Eylül ayında bırakıyor.
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