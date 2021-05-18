Biden, Netanyahu ile görüşmesinde bölgede ateşkes sağlanmasını destekledi
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtildi.
Biden'ın uluslararası şiddet ile ilgilenilmesi ve Kudüs'te sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları memnuniyetle karşıladığına işaret edilen açıklamada, "Biden, masum sivillerin korunmasını sağlamak için İsrail'i elinden gelen çabayı göstermeye teşvik etti. " ifadesine yer verildi.
İki liderin, İsrail'in Gazze'deki diğer örgütler ve Hamas'a yönelik askeri operasyonlarını da değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı." bilgisi paylaşıldı.
Telefon görüşmesinde, iki liderin ve ekiplerinin süreç boyunca yakın iletişimde olunması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.
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