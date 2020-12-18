Biden siber saldırılara sert tepki: “Sorumlular bedel ödeyecek”

18 Aralık 2020 Cuma, 11:02

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, ABD Hazine, Maliye ve İç Güvenlik Bakanlığı’na gerçekleştirilen siber saldırıların ardından açıklama yaptı. Son günlerdeki siber saldırıların ABD şirketlerini ve federal hükümet kurumlarını hedef aldığına dikkati çekti.

Biden sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yönetimim, siber güvenliği en önemli önceliği yapacak ve göreve başlar başlamaz bu sorunla ilgilenecek. Ancak iyi bir savunma yeterli değil, düşmanlarımızı ilk olarak caydırmamız gerek ve bunu saldırıların sorumlularına büyük bedel ödeterek yapacağız.”

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Yetkililer, Rus istihbarat servisinin saldırıların ardında olduğuna inandıklarını belirtmiş, Rusya ise söz konusu siber saldırı iddialarını reddetmişti.

Beyaz Saray ise ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına "yabancı bir hükümetin” siber saldırıda bulunduğunu açıklamıştı.