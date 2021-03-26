Biden'dan ilk gaf: 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldim
ABD Başkanı Joe Biden göreve başlamasının ardından düzenlediği ilk resmi basın toplantısında başkan olarak ilk gafını yaptı. Kendisini daha önce de 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden, 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısını Beyaz Saray'da düzenledi. İç ve dış politika alanında mesajlar veren Biden, göreve başlamasından bu yana ilk gafını yaptı.
78 yaşındaki ABD Başkanı Biden, düzenlediği ilk basın toplantısında 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini ifade etti.
Habertürk'te yer alan habere göre Biden, gazetecilere verdiği demeçte, "'Haydutlar' konusuna geldiğimizde, ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz" dedi.
Biden'ın '120 yıl önce ABD Senatosu'na girdim' sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan Biden, kendisini gaf makinesi olarak tanımlamıştı. Biden, "Ben gaf makinesiyim. Ama Tanrım, doğruyu söyleyemeyen insanlarla kıyasladığımızda ne kadar muhteşem şey" demişti.
ABD eski Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışı sırasında rakibi Biden'a yaptığı gaflar sebebiyle sık sık eleştirmişti.
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