Biden’dan "Kanlı Pazar" anmalı kararname
ABD Başkanı Joe Biden, oy kullanma hakkı için düzenlenen protesto yürüyüşünde gerçekleşen ve tarihe "Kanlı Pazar" olarak geçen olayın 56’ıncı yılında, ülkede oy kullanma haklarını genişleten kararnameyi imzalayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir programda, 1965 yılında, Alabama eyaletinin Salma kentinde yaklaşık 600 aktivistin askerler tarafından sert şekilde dövüldüğü hatırlatarak "Kanlı Pazar" olarak bilinen olayı andı.
Oy kullanma haklarının genişletildiği kararnameyi imzalayacağını açıklayan Biden, "Her uygun seçmen oy verebilmeli ve oy sayılmalıdır. İyi fikirleriniz varsa, saklamak zorunda değilsiniz. Bırakın insanlar oy kullansın" dedi.
Selma kentinde 1965 yılında siyahilerin oy kullanma hakkı için düzenlenen protesto yürüyüşüne yüzlerce siyah Amerikalı katılmıştı. Protestocular, Edmund Pettus köprüsünü geçerken polis şiddetiyle karşılaşmış ve olaylar "Kanlı Pazar" olarak tarihe geçmişti.
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