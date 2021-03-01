Biden’ı takip etmek isteyen gazeteciler 170 dolar ödeyecek
ABD basınından Washington Post’un haberine göre, Beyaz Saray’a girmek isteyen gazeteciler, kendilerine uygulanacak koronavirüs testi için yaklaşık bin 250 Türk lirası ödeyecek. Söz konusu karar, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Zeke Miller’ın gönderdiği bir e-posta yoluyla duyuruldu.
ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray Basın Ofisi, 1 Mart'tan itibaren gazetecilerin koronavirüs testi için her gün 170 dolar (yaklaşık bin 250 TL) ödemesi gerektiğini bildirdi.
Habere göre, ABD yönetimi, test masraflarını şimdiye kadar üstleniyordu. Ancak testlerin ücretinin bütçeyi zorladığını belirten yetkililer, yükü haber kuruluşlarına kaydırmak istiyor. ABD yönetiminin kararı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Zeke Miller’ın gönderdiği bir e-posta da duyuruldu.
“Beyaz Saray, bütçe kısıtlamaları sebebiyle yönetimin gazetecilerden talep ettiği günlük Covid-19 testini sağlama olanaklarını azalttığı konusunda bizi bilgilendirdi” diyen Miller “Prosedürlerin tekrar değişmesi konusundaki hayal kırıklığınıza katılıyoruz” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği ise başta küçük kuruluşlar olmak üzere test ücretinin habercilere yükleyeceği mali yüke itiraz ediyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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