Biden’ın açıklamasının ardından Kuzey Kore’den sert ifadeler
ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim artıyor. ABD Başkanı Biden’ın Kongre’deki yaptığı konuşmanın ardından Kuzey Kore’den sert açıklamalarda bulunuldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'deki yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin nükleer programının tehdit unsuru oluşturduğunu söylemesinin ardından Pyongyang yönetiminden sert açıklamalar yapıldı. Pyongyang, ABD’nin düşmanca bir politika sürdürmeye niyetli olduğunu gösterdiğini söyledi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Washington'ın Kuzey Kore'de insan hakları durumunu eleştirerek ülkenin liderlerinin onuruna hakaret ettiğini söyledi. Başka bir açıklama ise Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın ABD İşleri Genel Direktörü Kwon Jong Gun tarafından yapıldı. Kwon, Biden’ın açıklamasını kabul edilemez ve büyük bir hata olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:
“ABD'nin savunma amaçlı caydırıcılığını bir tehdit olarak adlandırmasının mantığa aykırı olduğunu ve Kuzey Kore'nin meşru müdafaa hakkına bir saldırıdır.”
Bir diğer açıklama ise Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong’dan geldi. Yo Jong, Güney Kore'yi, kaçak aktivistlerin Kuzey Kore karşıtı bildiri yayınlamasını engelleyemediği için sert bir şekilde eleştirdi. Yo Jong, Güney Kore’ye kaçanların içinde dolar ve Pyongyang'daki hükümet karşı broşürler taşıyan balonları Kuzey Kore’ye gönderdiğini söyledi.
Kim Jong-un’un kız kardeşi açıklamasını ‘Güney Kore’deki insan artığının yaptığı hamleleri devletimize karşı ciddi bir provokasyon olarak görüyoruz ve buna karşılık vereceğiz’ şeklinde sürdürdü.
BEYAZ SARAY: ‘İNCELEMEYİ TAMAMLADIK’
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Kuzey Kore politikasına yönelik incelemesinin tamamlandığı haberlerinin sorulması üzerine yanıt verdi. Psaki, "Derinlemesine, titizlikle ve kapsamlı bir şekilde yürüttüğümüz Kuzey Kore politika incelemesini tamamladığımız haberlerini doğrulayabilirim" ifadesini kullandı.
DİPLOMASİ YOLLARINI ARAYACAK
Bu süreçte dışarıdan birçok uzman ve eski yönetim yetkilileri ile görüştüklerin vurgulayan Psaki, "Biden yönetiminin amacı, Kore Yarımadasının nükleerden tamamen arındırılmasıdır. Daha önceki 4 yönetimin bu doğrultudaki çabalarının sonuç vermediğinin de farkındayız" diye konuştu.
ABD'nin politikasının ölçülü ve pratik olacağının altını çizen Psaki, "Politikamız büyük bir pazarlıktan karlı çıkmaya odaklanmayacak ya da stratejik sabra dayalı olmayacak. Politikamız, ölçülü ve pratik bir yaklaşım çağrısında bulunacak ve Kuzey Kore ile diplomasi yollarını arayacak" dedi.
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