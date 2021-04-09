Kuzey Kore lideri Kim'den 'çetin yürüyüş' başlatma çağrısı

09 Nisan 2021 Cuma, 11:51

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İşçi Partisi'nin binlerce üyesine hitap etti. Kim açıklamasında, önlerinde aşılması gereken pek çok engel ve zorluk olduğunu belirtti.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'daki habere göre, Kim Jong-un ilk kez, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan kıtlıkla karşılaştırma yaparak ülkedeki ciddi ekonomik problemlerle mücadelede başka bir "çetin yürüyüş" başlatma çağrısında bulundu.

Kuzey Koreli yetkililer, 1990'larda ülkede yaşanmış kıtlığa atıfta bulunmak için “çetin yürüyüş” ifadesini kullanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim, 7 Nisan'da uluslararası yaptırımlar, koronavirüs salgınının yol açtığı karantina ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkenin zor durumda bulunduğunu açıklamıştı.