Biden'ın yemin töreninde şiir okumuştu: 'ABD Başkanlığı için yarışmak istiyorum'

27 Ocak 2021 Çarşamba, 17:29

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiirle büyük övgü alan şair Amanda Gorman'ın yıldızı parlamaya devam ediyor.

Tören sırasında giydiği kıyafetler de çok konuşulan Gorman, dünyanın en büyük modellik ajanslarından IMG Models isimli şirketle anlaşma imzaladı.

Kate Moss, Gisele Bündchen, Selena Gomez ve Naomi Osaka gibi dünyaca ünlü isimlerin de çalıştığı ajansla anlaşmaya varan Gorman için editoryal fırsatlar ve marka iş birlikleri olacağı belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre Gorman, Vogue dergisine verdiği röportajda, "Moda benim için çok anlam ifade ediyor. Benden önce gelen tarihe ve beni destekleyen tüm insanlara dayanma yöntemim bu" diye konuştu.

"6. SINIFTAN BERİ KURDUĞUM BİR HAYAL"

Dün, Ellen DeGeneres'in programına katılan Gorman, burada ise gelecekte başka bir göreve başlama töreninde bu kez başkan olarak bulunmayı umduğunu söyledi ve "Bu, 6. sınıftan beri kurduğum bir hayal" dedi.

Gorman, matematik öğretmenlerinden birinin şaka yoluyla kendisi hakkında 'çok tutkulu, cesur bir kız olduğu için başkanlığa aday olmalı' şeklindeki önerisinden sonra ABD Başkanlığı için hayal kurmaya başladığını söyledi.

Öte yandan, ilk kitabını 2015'te yayımlayan Gorman'ın kitaplarının da Amazon'da 'çok satanlar' listesine girdiği görüldü.

INSTAGRAM'DA TAKİPÇİ SAYISI BİR GÜNDE 2 MİLYONDAN FAZLA ARTTI

Gorman, yemin töreninde okuduğu şiir sonrası çok konuşulmuş ve Instagram'daki takipçi sayısı 20 binden 2.2 milyona, Twitter'daki takipçi sayısı da 90 binden 1.1 milyona çıkmıştı. Twitter'da binlerce kişi, küçükken konuşma engelli olduğunu söyleyen Gorman'ın performansına övgü yağdırmıştı.

ABD'de daha önceden John F. Kennedy, Bill Clinton ve Barack Obama'nın yemin törenlerinde de şairler şiir okumuştu. Gorman, Biden'ın yemin töreninde şiir okuyarak geçmişte Amerikan başkanlarının yemin törenlerinde şiirlerini okuyan Robert Frost, Maya Angelou ve Elizabeth Alexander gibi şairlerin de arasına katılmış oldu.

Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve 2036'da başkanlığına adaylığını koyacağını söyleyen Gorman, yemin töreninde okuduğu şiirinde kendisini "Ataları köle olan, bekar bir anne tarafından büyütülen ve bir gün başkan olma düşü kurabilen siyah sıska kız" olarak tanımlıyordu.