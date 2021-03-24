Bilal Erdoğan "İvedi" ihaleden çıktı

24 Mart 2021 Çarşamba, 11:52

İstanbul Valiliği, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne, “İvedi” olarak spor salonu, kantin ve sosyal etkinlik birimleri yapacak. Spor salonu ve kantinin yapılacağı lisenin, 5 kişilik “Okul Aile Birliği” yönetim kurulu üyeleri arasında tanıdık bir isim de yer aldı.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Üsküdar Küçükçamlıca’da bulunan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesine spor salonu, kantin ve sosyal etkinlik birimleri yapılması için “ivedi” ihale düzenledi. 3 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen ihalenin sonucu açıklandı. Kamu İhale Kanunu’nun 21. Maddesinin (b) fıkrasına göre, bir başka ifade ile “Pazarlık” usulüne göre düzenlenen ihaleyi, Siyahkalem Mühendislik İnş. San. ve Tic. A.Ş. 12 milyon 570 bin TL’ye üstlendi.

İstanbul Valiliği, “Pazarlık” usulü, yani, sadece davet edilen firmaların teklif verebildiği ihaleyi üstlenen söz konusu firma ile 11 Şubat 2021 tarihinde sözleşme imzaladı. Spor salonu ve kantinin yapımı sözleşmeye göre 18 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

"İVEDİ" İHALE HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR

Odatv'nin haberine göre, kamu kurumlarının, “Pazarlık” usulü 21/b’ye göre ihale düzenlemeleri belli kurala bağlanmış durumda. Söz konusu usule göre ihale düzenlemek için kanuni düzenleme şöyle:

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”

Spor salonu ve kantinin “ivedi” olarak yapılmak istenmesi, kanununda sayılan gerekçelerle kısmen uyuşmaması dikkat çekiyor. Salgın, hastalık şeklen uygun düşmekle birlikte, korona zamanında spor salonlarına gitmek, kantinden alışveriş yapmak çok daha büyük risk taşıyor. İdarenin önceden öngöremediği durumların ortaya çıkması da pek mümkün değil, çünkü bir okulun spor salonu ve kantini olur. Eğer spor salonu ve kantinin yeniden yapılması gerekli ise ihale, “pazarlık” değil “açık” usulle yapılmalıydı.

BİLAL ERDOĞAN OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİMİNDE

Okulun internet sitesindeki verilere göre, İmam Hatip Lisesi’nde 405 öğrenci, 42 öğretmen, 35 derslik, 4 fen laboratuvarı, 2 konferans salonu, spor salonu, resim, müzik, bilgisayar sınıfları, revir, kütüphane ve 2 de yemekhane bulunuyor.

Yine internet bilgilerine göre, lisenin, 5 kişilik “Okul Aile Birliği” yönetim kurulu üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da (İlim Yayma Vakfı) bulunuyor.

Diğer asil ve yedek üyeler ise şu isimlerden oluşuyor:

“Hüseyin Emre Yüksel (Bezmialem Vakıf Üniversitesi SKS Daire Başkanı), Mesut Albayrak (İş Adamı), Ahmet BUĞA(İş Adamı), İsmail Ramazanoğlu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi SKS Daire Başkanı).

Yedek üyeler: Prof. Dr. Mustafa Taşdemir(Sağlık Bakanlığı-Genel Müdür), Dr. İbrahim Altan(Kızılay-Genel Müdür), Öğrt. Göv. Mahmut Sami Kanbaş( Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi), Mustafa Şevket Ünlü(İş Adamı), Ömer Akkuş(İş Adamı).

KÖKLÜ LİSELER BİLE İHL OLANAKLARINA SAHİP DEĞİL

Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 405 öğrenci, 42 öğretmen ve 35 derslik bulunuyor. Buna göre ortalama bir sınıfta okuyan öğrenci sayısı 12. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da 10.

İstanbul’un köklü liselerinden, öğrenci sayısı en yüksek olan Kabataş Erkek Lisesi’nde sınıf ortalaması 25 öğrenci. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 15.

Öğrenci sayısı bakımından ikinci sırada gelen Vefa Lisesi’nde sınıf ortalaması 31 öğrenci. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 16.

Üçüncü sırada gelen İstanbul Erkek Lisesi’nde sınıf ortalaması 24 öğrenci. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 19.

Dördüncü sırada gelen Pertevniyal Lisesi’nde sınıf ortalaması 27 öğrenci. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 14.

Beşinci sırada gelen Galatasaray Lisesi’nde sınıf ortalaması 25 öğrenci. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 11.