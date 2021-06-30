Bilal Erdoğan'a bir vergiden muafiyet daha

30 Haziran 2021 Çarşamba, 09:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki vakfa daha vergi muafiyeti hakkı tanıdı. Vergiden muaf tutulan vakıflardan birinin yöneticisi Bilal Erdoğan diğerinin ise eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Nezahat Berna Yılmaz çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı “Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi’ne” iki yeni vakıf daha eklendi. Listede yer alan bilgilere göre, 2 Haziran’da eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Nezahat Berna Yılmaz’ın yöneticisi olduğu Engelsiz Eğitim Vakfı, 21 Nisan tarihinde de Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu İnsan ve İrfan Vakfı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla vergiden muaf tutuldu.

İnsan ve İrfan Vakfı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı, televizyon programcısı da olan İlahiyatçı Fatih Çıtlak. Öte yandan Fatih Çıtlak aynı zamanda da Bilal Erdoğan'ın eşinin dayısı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, vakfın mütevelli heyetinde ise Bilal Erdoğan, AKP Kurucusu ve yandaş Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ayşe Böhürler'in oğlu Zeyd Böhürler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışan Abdurrahman Tevruz gibi birçok isim yer alıyor.

BİNA DA AKP'Lİ BELEDİYEDEN

İnsan ve İrfan Vakfı’nın kullandığı Şeyh Sadık Efendi Tekkesi de 2015 yılında AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından, İnsan ve İrfan Vakfı ile belediye arasında yapılacak olan iş birliği protokolü kapsamında, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılabilmesi maksadıyla, vakfa devredildi.

YEDİ VAKFI DA MUAF TUTULDU

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde Bakanlar Kurulu Kararıyla ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemde de Cumhurbaşkanlığı Kararıyla oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu çok sayıda vakfa vergi muafiyeti hakkı tanıdı. Bilal Erdoğan’ın vergiden muaf tutulan vakıflarının sayısı İSE yediye yükseldi.

Bilal Erdoğan’ın vergide muaf tutulan vakıflarının listesi şu şekilde:

2011 - Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)

2015 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı

2016 -Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)

2018 -Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı (Okçular Vakfı)

2018 - Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı

2019 - Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV)

2021 - İnsan ve İrfan Vakfı

DAMATLAR DA ES GEÇİLMEDİ

Erdoğan’ın vergi muafiyeti hakkı tanıdığı vakıflar arasında, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu KADEM, damadı Berat Albayrak’ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) da bulunuyor.