Bildirici'den Hakan'a tepki: Ergen

13 Eylül 2021 Pazartesi, 11:08

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a sert sözlerle yüklendi.

Bildirici, Hakan'ın "Hürriyet’in Faruk Bildirici adlı bir Bekçi Murteza’sı var. Adam kafayı takmış Hürriyet’e." sözlerine yanıt verdi.

Cumartesi günü Maltepe'de aşı karşıtlarının mitingine geniş yer verdiği için Hakan'ı eleştiren Bildirici, "Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış! Ben sadece Hürriyet'i değil tüm medyayı eleştiriyorum. Amacım da hataları göstererek gazetecilik için artı değer üretmek." diye belirtti.

Twitter'dan açıklama yapan Bildirici şunları söyledi:

"İyi ki dün Hürriyet’i eleştirmişim! Prof.Dr. Sarp Üner’in, aşı karşıtlarının mitingdeki iddiaları çürüten bilimsel açıklamasını yayımlamışlar. Örtülü düzeltmişler. Keşke dün böyle yapsalardı. Çünkü akıl ve bilim dışı görüşler yayımlanmaz ya da mesafeli ve eleştirel dil kullanılır.

'Aşı haberleri bildirgesi'nde şöyle denir: 'Aşı karşıtlığı, komplo teorileri olabildiğince görünmez kılınmalıdır. Toplum sağlığını tehlikeye atan yaklaşımlar aktarılarak değil, geçersizliğini kanıtlayan bilimsel gerçeklere ağırlık verilerek yok edilebilir.'

Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış! Ben sadece Hürriyet'i değil tüm medyayı eleştiriyorum. Amacım da hataları göstererek gazetecilik için artı değer üretmek. Nitekim başka aşı haberlerini de eleştirmiştim.

Ertuğrul Özkök yazmıştı; 'Yaptığımız meslek, sahip olduğumuz köşeler egolarımızı da sivrileştiriyor” diyerek gazetecilerin hatalarını kabul etmesinin önemini yazmıştı. Hatasını kabul etmekte zorlanan Ahmet Hakan'a Özkök'ün bu yazısını okumasını öneriyorum

Fatih Selek, bugün Türkiye'de 'Miting bir ilk özelliği taşıyordu. Fakat genel anlamda medyada ilgi görmedi. Gazete ve tv'lerde yer bulmadı' yazmış. Ama Hürriyet geniş ilgi göstermişti. Neden? Ahmet Hakan'a göre 'kafa bulmuş'lar. Habercilik ve kafa bulmak!"