Bildirici'den Hakan'a tepki: Ergen
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın "Hürriyet’in Faruk Bildirici adlı bir Bekçi Murteza’sı var. Adam kafayı takmış Hürriyet’e." sözlerine tepki gösterdi.
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a sert sözlerle yüklendi.
Bildirici, Hakan'ın "Hürriyet’in Faruk Bildirici adlı bir Bekçi Murteza’sı var. Adam kafayı takmış Hürriyet’e." sözlerine yanıt verdi.
Cumartesi günü Maltepe'de aşı karşıtlarının mitingine geniş yer verdiği için Hakan'ı eleştiren Bildirici, "Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış! Ben sadece Hürriyet'i değil tüm medyayı eleştiriyorum. Amacım da hataları göstererek gazetecilik için artı değer üretmek." diye belirtti.
Twitter'dan açıklama yapan Bildirici şunları söyledi:
"İyi ki dün Hürriyet’i eleştirmişim! Prof.Dr. Sarp Üner’in, aşı karşıtlarının mitingdeki iddiaları çürüten bilimsel açıklamasını yayımlamışlar. Örtülü düzeltmişler. Keşke dün böyle yapsalardı. Çünkü akıl ve bilim dışı görüşler yayımlanmaz ya da mesafeli ve eleştirel dil kullanılır.
'Aşı haberleri bildirgesi'nde şöyle denir: 'Aşı karşıtlığı, komplo teorileri olabildiğince görünmez kılınmalıdır. Toplum sağlığını tehlikeye atan yaklaşımlar aktarılarak değil, geçersizliğini kanıtlayan bilimsel gerçeklere ağırlık verilerek yok edilebilir.'
Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış! Ben sadece Hürriyet'i değil tüm medyayı eleştiriyorum. Amacım da hataları göstererek gazetecilik için artı değer üretmek. Nitekim başka aşı haberlerini de eleştirmiştim.
Ertuğrul Özkök yazmıştı; 'Yaptığımız meslek, sahip olduğumuz köşeler egolarımızı da sivrileştiriyor” diyerek gazetecilerin hatalarını kabul etmesinin önemini yazmıştı. Hatasını kabul etmekte zorlanan Ahmet Hakan'a Özkök'ün bu yazısını okumasını öneriyorum
Fatih Selek, bugün Türkiye'de 'Miting bir ilk özelliği taşıyordu. Fakat genel anlamda medyada ilgi görmedi. Gazete ve tv'lerde yer bulmadı' yazmış. Ama Hürriyet geniş ilgi göstermişti. Neden? Ahmet Hakan'a göre 'kafa bulmuş'lar. Habercilik ve kafa bulmak!"
İyi ki dün Hürriyet’i eleştirmişim! Prof.Dr. Sarp Üner’in, aşı karşıtlarının mitingdeki iddiaları çürüten bilimsel açıklamasını yayımlamışlar. Örtülü düzeltmişler. Keşke dün böyle yapsalardı. Çünkü akıl ve bilim dışı görüşler yayımlanmaz ya da mesafeli ve eleştirel dil kullanılır pic.twitter.com/b2ATn4intV— Faruk Bildirici (@farukbildirici) September 13, 2021
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü
- Edremit'teki kanlı baskında yeni gelişme