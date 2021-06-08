Bilgisayar ve donanımda zamlar kaçınılmaz

08 Haziran 2021 Salı, 09:32

Bilgisayar ve donanım pazarı artan talep ile birlikte kurlardaki yükselişin de etkilerini hissediyor. Salgın sonrasında artık git gide yeni normal haline gelen uzaktan çalışma ve eğitim tüketici talebinin artmasına neden olurken kurdaki yükseliş beklentisi dolayısıyla talebin öne çekilmesi de stokların erimesine yol açan unsurlardan biri oldu.

Döviz kurundaki artıştan etkilenen ithal ağırlıklı teknoloji ürünlerinden bilgisayar, yazıcı ve projeksiyon cihazlarında bu dönem fiyat değişimlerini ve tüketici trendlerini HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, LG Electronics Türkiye IT ve Medikal Ürünler Satış Müdürü Ekin Doğan, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ve Anker Türkiye, İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur Bloomberg HT'den Hande Berktan'a değerlendirdi.

Teknoloji firma yöneticilerinin ortak görüşü, kurdaki artışın perakende noktasında ürünlere hemen yansıtılmadığı ancak stokların erimesiyle birlikte yeni parti ürünlerin yeni fiyatlarla perakendeye sunulacağı yönünde.

“TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE ÖNE ÇEKİLMİŞ GÜÇLÜ TALEP DEVAM EDİYOR”

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman

Bilgisayara ve yazıcılara olan talep güçlü bir şekilde devam ediyor. Kur ve enflasyonda artış beklentisi sebebiyle öne çekilmiş bir talep olabileceğini düşünüyorum. Öğrencilerin ve ofislerin ihtiyaçlarına yönelik ürünler, en çok talep aldığımız kategoriler arasında yer alıyor.

Bilgisayar tarafında talebin büyük çoğunluğu dizüstü bilgisayarlara yöneldi. Oyun bilgisayarlarına gösterilen ilgi de bu dönemde çok güçlü oldu. Yine bu süreçte bilgisayar aksesuarlarının da cihazı verimli ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde kullanmak için önemli olduğu fark edildi.

Monitör, klavye, fare ve kulaklık gibi ürünlerin satışında önemli büyümeler gözlemledik. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz HyperX satın alımı sayesinde artık oyun pazarında çok daha aktif olacağız.

Sektöre genel olarak baktığımızda büyüme trendinin birkaç sene hakim olacağını söyleyebiliriz. Tüketicilerin yeni ihtiyaçları sonucu oluşturduğu yeni talep ile başlayan bu büyüme süreci, kurumların yeni talepleri ile güçlenerek devam edecek.

Sektör oyuncularının piyasaya süreceği yeni teknolojiler de cihaz yenileme talebini canlandıracak. Pazardaki yeni büyüme fırsatlarını değerlendirmek isteyen firmaların yatırım planlarını hızla hayata geçireceğini düşünüyorum. Bu sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda 2021’de ve ilerleyen yıllarda uzun vadeli büyüme gerçekleştireceğimizi söyleyebilirim.

Bu yıl satılacak cihaz sayısının da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10 artmasını bekliyorum. Üst segment cihazlara ve oyun bilgisayarlarına yönelik talep de güçlü bir şekilde devam ederse dolar bazında ciro büyümesi daha yüksek olabilir.

HP olarak iş planlarımızı uzun dönemli bir büyüme öngörüsü ile yaptık. 2021 yılında da sektördeki ilk 3 şirketin toplam yüzde 50’in üzerinde pazar payına sahip olacağını tahmin ediyorum.

Hala alışma sürecinde olduğumuz yeni dünyaya uygun teknolojilerin temelinde hayatı kolaylaştıracak, hızlandıracak ve verimli hale getirecek bir yaşam yaratma amacı yer alıyor. Sektör oyuncularının tüketici talebine hızlı yanıt verip yeni ihtiyaçlarına yönelik ürünleri pazara sunması da bilgisayar ve yazıcı sektörünü olumlu yönde etkiledi.

Pandemi öncesinde yüksek performans sunan ve tasarımıyla da dikkat çeken ürünler ön plana çıkıyordu. Pandemi ile birlikte özellikle uzaktan çalışmaya ve online eğitime geçilmesiyle performans ve verimlilik kadar güvenlik de önemini artırdı.

Artık müşteriler satın aldıkları ürünün sürdürülebilir olmasına da özen gösteriyor. Biz de HP olarak bir ürünün yaşam döngüsündeki tüm aşamalarda çevresel etkilerini azaltmak için kapsamlı bir strateji izliyoruz.

“KUR İLE EMTİA FİYAT ARTIŞLARI MONİTOR FİYATLARINI ETKİLEDİ”

LG Electronics Türkiye IT ve Medikal Ürünler Satış Müdürü Ekin Doğan

Dolar kurundaki hareketler doğal olarak monitor fiyatlarına benzer oranda etki ediyor, kur hareketinin trendine bağlı olarak hem aşağı yönde hem yukarı yönde kura paralel bir seyir izliyor. Ancak fiyat değişimine bağlı olan en büyük etkeni son bir sene için kura bağlamak tam anlamıyla doğru bir analiz olmayacaktır, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde en büyük aksaklık üretim tarafındaki daralmalar buna bağlı materyal fiyatlarındaki artış olarak kısaca özetleyebiliriz.

Tüketici monitör satın alma alışkanlıkları son 2 yıldır değişim gösteriyor. Tüketici kullanım alanına ve ihtiyaçlarına paralel satın alma yapıyor.Özellikle panel, çözünürlük, yenileme hızı, tepkime süresi, boyut, stand yapısı, HDR değeri gibi özelliklerin yanısıra çoklu görevlerde kullanımın olması da satın alma noktasında tüketicinin baktığı en önemli özellikler oldu.

Tabii ki en çok büyüyen segment olan gaming de ise bu özelliklere ek olarak kullandıkları bilgisayarın grafik kartını destekleyecek G-Sync veya FreeSync özelliklerine dikkat edilerek satın alma yapılıyor.

“PERFORMANS VE OYUN BİLGİSAYARLARI TALEBİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu

Bu dönem kur artışının bilgisayar satışlarına henüz yansımadığını söyleyebiliriz.

Sektörümüzde güçlü, performans bilgisayarlara ve oyun segmenti bilgisayarlarına olan iç talebin altı ay öncesine kıyasla biraz düşmesine rağmen hala güçlü bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz.

Tüketicilerin satın alma alışkanlıklarına yönelik yapılan son araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki tüketicilerin yarısından fazlasının, alım kararlarından emin olmak için, mutlaka önceden internette araştırma yaptığını ve kararını sonra verdiğini görmekteyiz.

Bilgisayar alırken öne çıkan tüketici alım kriterleri arasında ise genel ve teknik kriterler olarak, marka bilinirliği ve marka güvencesi, ürün çeşitliliği, ürün fiyatı, ürüne ulaşılabilirlik, satış sonrası teknik servis ve destek hizmetleri, aile ve arkadaş çevresinin ürünü önermesi, mağaza satış temsilcisinin önerisi, teknoloji basını yorumlarının yanı sıra ürünün tasarımı, genel performansı, hızı, ağırlığı, hafıza kapasitesi, ekran kartı, ekran görüntü kalitesi ve ekran büyüklüğü vb. gibi kriterler sayılabilir. Ancak tabii öncelikle kullanıcının bu ürünü hangi amaçla aldığını anlamak ve buna göre kararını etkileyen kriterleri düşünmek en doğrusu olacaktır.

“CİHAZLARINDA SEGMENT FARKLILIĞINA GİDİYORUZ”

Anker Türkiye, İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur