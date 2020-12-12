Bilgisayarlar neden gözlerimizi yoruyor?
Bilgisayar, gözlerde ağrı, yanma, batma, kuruluk, kaşıntı ve kızarıklık gibi şikâyetlere yol açıyor. Peki, bilgisayarlar neden gözlerimizi bu kadar yoruyor?
Bir bilgisayarın ekranı kitaplardan daha geniş. Bu durum, gözler üzerinde bazı olumsuz etkiler yaratıyor.
Ayrıca açık renk fonda koyu tonda yazılar olarak matbaada basılmış olan bir sayfanın aksine, elektronik ekranlar ışığı sürekli olarak yansıtıyor.
Özellikle kısık ışıklı bir ortamda, parlak bir bilgisayar ekranı karşısında oturuyorsak, gözlerimiz üzerinde zorlayıcı etkileri oluyor.
Ancak bilgisayar başında yaşadığımız göz yorgunluğu genelde ekrandaki ışığın titreşimi ve gözlerimizi sürekli farklı noktalara odaklıyor olmamızın birleşmesiyle oluşuyor.
Kaynak: Popular Science
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