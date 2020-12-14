Bilim dergisinden 'kahveyle Covid-19 testi' önerisi

14 Aralık 2020 Pazartesi, 10:30

Anozmi şeklinde de bilinen koku duyusu kaybı, COVID-19’un yaygın belirtilerinden birisi. Penn State Üniversitesi’nde çalışan duyubilimci John E. Hayes ile bulaşıcı hastalık bilimci Cara Exten, SARS-CoV-2 salgını sebebiyle uzmanlık alanlarını son dokuz ay boyunca koku tabanlı tarama ve test programlarına uygulamışlar.

Yüksek lisans öğrencilerinden biri, Ekim ayının başlarında kendisi ve annesinin günlük kahve rutiniyle ilgili bir olayı paylaşmış. Bu durum, koku testlerinin COVID-19 enfeksiyonuna karşı bir tarama testi şeklinde nasıl kullanılabileceğini örnekliyor.

Popular Science’de yer alan habere göre, yüksek lisans öğrencisinin annesi, alışkanlık haline getirdiği üzere bir gün öğleden sonra bir fincan kahve yapmış ve kahveyi tadıp koklayamadığını keşfetmiş. İnsanların COVID-19’a bağlı koku duyusu kaybı yaşadığını kızından duymuş. Bu yüzden, çam kokulu temizlik spreyini koklamayı denemiş ve onun da kokusunu alamadığını görmüş.

SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Koku duyusunun ani ve açıklanamayan şekilde kaybolduğunu gören anne, kendini karantinaya alıp COVID-19 testi yaptırmış ve test sonucu pozitif gelmiş.

Koku duyusu kaybını ciddiye alan, hızlı şekilde test yaptıran ve kendini izole eden anne, virüs başka birine yayılmadan önce bulaş zincirini kırarak virüse karşı bir çıkmaz sokak oluşturmuş.

Yapılan bazı tahminlere göre, COVID-19 kapan kişilerin yüzde 44 ila 77 kadarı koku duyusunu kaybediyor. Fakat pek çok insan, kokulu mumlar gibi kokuya sahip olması gereken bir şeyi aktif şekilde koklamaya çalışana kadar koku duyusunu kaybettiğini fark etmiyor.

Bu yüzden uzmanlar, insanları her gün bir şeyi aktif şekilde koklamaya teşvik ediyor. Açıklanamayan ani koku duyusu kaybı, COVID-19’un özgün bir belirtisi. Bireyler bunu kendi başlarına gündelik bir tarama aracı şeklinde kullanabilir ve bu sayede COVID-19’u durdurma mücadelesine bir başka araçla daha katılabilirler.

Uzmanlar, koronavirüsün en önemli belirtileri arasında yer alan koku kaybının sabahları tespit edileceğini belirtiyor. Doktorlar, sabah uyandığında kahve kokusu alamayan insanların koronavirüs testi yaptırması gerektiğini kaydetti.



