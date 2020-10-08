Bilim insanları, 68 milyon yıldan uzun süre önce yaşamış iki parmaklı dişsiz dinozor keşfetti
Bilim insanları, dev bir papağanı andıran tüylü, dişsiz ve sadece iki parmaklı bir dinozor türü keşfetti.
Üç Oksoko avarsan dinozorunun resmi (Michael W. Skrepnick)
Edinburgh Üniversitesi liderliğindeki ekibin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 68 milyon yıldan uzun süre önce yaşayan yeni türe ait iskeletler, Moğolistan'ın Gobi Çölünde gün yüzüne çıkarıldı.
Independent Türkçe'nin haberine göre, "Oksoko avarsan" ismi verilen bu yaratıklar, her ön kolunda sadece ikişer parmağa sahip ve boyu, yaklaşık iki metreye ulaşıyor.
Bugün papağanlarda görülen geniş ve dişsiz gagalara sahip tür, bitkilerin yanı sıra diğer hayvanlarla da besleniyordu.
Araştırmacılara göre türün son derece iyi korunmuş fosilleri, oviraptorlar diye bilinen dinozor ailesindeki parmak kaybına dair ilk kanıtı sunuyor.
Oksoko avarsan, tıpkı T-Rex gibi iki parmağa sahip olsa da, ailesinin bilinen tüm diğer üyelerinin üç parmağı vardı.
Araştırma ekibine göre bu hayvanların ön ayak adaptasyonları geliştirdiğinin keşfedilmesi, grubun beslenme düzenini ve yaşam tarzını değiştirerek çeşitlenip çoğalabildiğini gösteriyor.
Dört genç dinozora ait fosil kalıntılarının bir arada durarak korunması, Oksoko avarsan'ın diğer birçok tarih öncesi tür gibi gençken sosyal canlılar olduğu ihtimaline işaret ediyor.
Edinburgh Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi'nden araştırmayı yöneten Dr. Gregory Funston, şunları söyledi:
"Oksoko avarsan'ı ilginç kılan, iskeletlerin büyük ölçüde eksiksiz olması ve bir arada durarak korunması. Bu da gençlerin gruplar halinde dolaştığını gösteriyor. Ancak daha da önemlisi, iki parmaklı eli bizi oviraptorların evrimi süresince el ve ön bacakların nasıl geliştiğini araştırmaya sevk etti. Bu daha önce hiç çalışılmamıştı.Söz konusu durum, dinozorları öldüren yokoluş öncesinde oviraptorların neden bu denli çeşitli olduğu bulmacasının kilit parçasını teşkil eden beklenmedik bazı eğilimleri açığa çıkardı. Oviraptorosaurlar büyük ölçüde adapte olabilen canlılardı. Bu da Kretase döneminin sonunda onların çeşitlenmesine imkan tanımış olabilir."
Araştırmacılar, oviraptorların evrimsel geçmişi genelinde üçüncü parmağın boyutunun küçülerek sonunda kaybolmasını araştırdı.
Bu hayvanların kolları ve elleri yeni coğrafi bölgelere, özellikle de bugün Kuzey Amerika ve Gobi Çölü diye bilinen yerlere göçle birlikte sert biçimde değişmişti.
Royal Society ve Kanada Doğal Bilimler ve Mühendislik Konseyi tarafından finanse edilen araştırma, Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.
Çalışmaya ayrıca Kanada'dan Alberta Üniversitesi ve Philip J. Currie Dinozor Müzesi, Japonya'dan Hokkaido Üniversitesi ve de Moğol Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar da katıldı.
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