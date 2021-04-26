Bilim insanları açıkladı: Covid-19’dan ölme riskini 9 kat artırıyor
Kanada’da yer alan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaygın bir hastalık olan diş eti iltihabının Covid-19’dan ölme olasılığının 8,8 kat arttırdığını açıkladı.
Dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 150 milyona yaklaşırken, Kanadalı bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, diş eti iltihabının Covid-19’dan ölüm riskini 8,8 kat artırdığı bulundu. Ayrıca, diş eti iltihabından muzdarip kişilerin Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılıklarının 3,5 kat, ventilatöre ihtiyaç duyma olasılıklarının ise 4,5 kat daha fazla olduğu belirtildi.
''ÇOK GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ VAR''
NTV'de yer alan habere göre, McGill Diş Hekimliği Fakültesi'nden Profesör Belinda Nicolau, “Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında, Covid-19 komplikasyonlarının önlenmesi ve yönetiminde iyi ağız sağlığının önemini ortaya çıkıyor. Periodontitis ile hastalık sonucu arasında çok güçlü bir ilişki var" dedi.
500'Ü AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ
Araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında Katar’daki dokuz hastaneyi içeren Hamad Medical Corporation’ın verilerini kullandı. Bu kapsamda 568 hastanın tıp kayıtları incelendi.
Cai, "Katar'da tıbbi ve dişçilik kayıtları dijital hale getirildi, bu da veri toplamayı ve bu araştırmayı hızlı bir şekilde yapmayı mümkün kıldı. Araştırmada aynı zamanda "demografik, tıbbi veya ruh sağlığı faktörleri gibi çeşitli faktörler dikkate alındı” değerlendirmesini yaptı.
ANINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DAHA YÜKSEK
Diğer taraftan çalışma, iltihabı gösteren biyobelirteçlerin, aynı zamanda diş eti iltihabı olan Covid -19 hastalarının kanında önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde mevcut olduğunu buldu.
''ENFLAMATUAR BİR TEPKİYE NEDEN OLUYOR''
Cai, "Şiddetli Covid-19 hastalarında, corona virüs entübe edilme ve hatta ölüm gibi komplikasyonlara yol açabilen enflamatuar bir tepkiye neden oluyor. Araştırmamız periodontitisin bunu şiddetlendirebileceğini gösteriyor" dedi.
''DAHA DUYARLI HALE GETİRİYOR''
Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Faleh Tamimi ise, "Diş eti iltihabı hastaları vücutlarında zaten yüksek düzeyde iltihap ile Covid-19’a yakalanıyor.Covid-19 hastalığı ayrıca vücutta hiperinflamasyona neden olduğu için bu durum onları dezavantajlı duruma düşürüyor ve onları hastalığın ağır sonuçlarına daha duyarlı hale getiriyor" değerlendirmesini yaptı.
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